AUS vs IRE Live Cricket Score: आज टी20 वर्ल्ड कप अभियान शुरू करेगा ऑस्ट्रेलिया, कुछ देर में टॉस
AUS vs IRE Live Cricket Score, Australia vs Ireland T20 World Cup Match Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 14वां मैच ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच खेला जाना है।
AUS vs IRE Live Cricket Score: आज ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना अभियान शुरू करेगी। ग्रुप बी का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया की पहले मैच में आयरलैंड से भिड़ंत होगी। टूर्नामेंट का 14वां मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे कोलंबो में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक एक बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। कंगारू टीम ने साल 2022 में यह टूर्नामेंट जीता था। 2024 में ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में भारत के हाथों हार मिली थी। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था।
AUS vs IRE Live Cricket Score: हाल के खराब प्रदर्शन और प्रमुख तेज गेंदबाजों के चोटिल होने के बावजूद मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया टीम जीत के प्रबल दावेदार के रूप में आगाज करेगी। यह 2016 के बाद पहला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया की घातक तेज गेंदबाजी तिकड़ी का एक भी सदस्य टीम में शामिल नहीं। मिचेल स्टार्क ने पिछले साल जहां टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया वहीं पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। उनकी गैरमौजूदगी में नाथन एलिस, बेन ड्वार्शुइस और जेवियर बार्टलेट तेज गेंदबाजी विभाग की अगुवाई करेंगे।
AUS vs IRE Live Cricket Score: पॉल स्टर्लिंग के नेतृत्व वाली आयरलैंड टीम टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेलने उतरेगी। आयरलैंड को पिछले मैच में सह-मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 20 रनों से हार का मुंह देखा और अब उसे ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आयरलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे जीत हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। आयरलैंड की टीम में 15 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी खेले थे। आयरलैंड नौवीं बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रहा है।
ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, बेन ड्वारशुइस, ज़ेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमन, एडम जम्पा।
आयरलैंड का स्क्वॉड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर), बेंजामिन व्हाइट, क्रेग यंग, कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कैलिट्ज़, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, टिम टेक्टर, जोशुआ लिटिल।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय