इंग्लैंड ने किया सिडनी टेस्ट का जोरदार आगाज, जो रूट के साथ चमके ब्रूक; खतरे में सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
जो रूट और हैरी ब्रूक की शतकीय साझेदारी के दम पर इंग्लैंड की टीम बारिश की खलल से पहले 3 विकेट के नुकसान पर 211 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही। जो रूट 72 तो हैरी ब्रूक 78 रन बनाकर नाबाद है। टी-ब्रेक से पहले खराब रोशनी की वजह से मैच को रोक दिया गया था।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन इंग्लैंड का दबदबा रहा। जो रूट और हैरी ब्रूक की शतकीय साझेदारी के दम पर इंग्लैंड की टीम बारिश की खलल से पहले 3 विकेट के नुकसान पर 211 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही। जो रूट 72 तो हैरी ब्रूक 78 रन बनाकर नाबाद है। टी-ब्रेक से पहले खराब रोशनी की वजह से मैच को रोक दिया गया था, इसके बाद मौसम बिगड़ा और मैदान पर बारिश ने दस्तक दी। इसके बाद मुकाबला शुरू ही नहीं हो पाया और अंपायर्स को पहला दिन समाप्त करना पड़ा।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सिडनी टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। 57 के स्कोर पर बेन डकेट, जैक क्रॉली और जैकब बेथल के रूप में टॉप-3 बल्लेबाजों को खोने के बाद इंग्लैंड मुश्किल में था।
इसके बाद जो रूट और हैरी ब्रूक ने चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला। दोनों ने अपनी-अपनी फिफ्टी पूरी की।
जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 67वां अर्धशतक लगाया। इसी के साथ रूट टेस्ट में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं। सचिन ने अपने करियर में 68 बार यह कारनामा किया था। रूट के पास अगली पारी में सचिन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका होगा।
जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच चौथे विकेट के लिए कुल 154 रनों की साझेदारी हो गई है। मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की नजरें इंग्लैंड के सामने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने पर होगी, इसके लिए जो रूट और हैरी ब्रूक को अपनी साझेदारी को और बढ़ा बनाना होगा।
पहला दिन बारिश की वजह से जल्दी समाप्त होने की वजह से दूसरे दिन का आगाज तय समय से 30 मिनट पहले होगा। पहले दिन कुल 45 ओवर का खेल हुआ था, इसकी भरपाई दूसरे दिन से की जाएगी।