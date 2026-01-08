सिडनी टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एशेज सीरीज में निकाला इंग्लैंड के बैजबॉल का कचूमर
एशेज सीरीज 2025-26 को ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से अपने नाम किया। इंग्लैंड को सिडनी में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरी पारी में 5 विकेट जरूर गिरा लिए, लेकिन लक्ष्य उनके सामने सिर्फ 160 का था।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की एशेज सीरीज 2025-26 को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से अपने नाम किया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया, जिसका नतीजा आखिरी दिन के खेल के दूसरे सेशन में आया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 5 विकेट से जीता। सीरीज पहले ही टीम अपने नाम कर चुकी थी और अब स्कोरलाइन को और भी ज्यादा बेहतर किया। साथ ही साथ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में अपना शीर्ष स्थान और भी मजबूत किया।
इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में सिर्फ एक मुकाबला जीत सकी, जो मेलबर्न में दो दिन में खत्म हो गया था। उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया इसलिए हार गई, क्योंकि उसका कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया था। इंग्लैंड के भी दूसरी पारी में 6 विकेट गिर गए थे। सिडनी में पहली पारी को देखकर ऐसा लगा था कि इस मुकाबले में मजा आएगा, लेकिन इंग्लैंड के 384 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 567 रन बना दिए। इसके बाद इंग्लैंड ने फिर से 342 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 160 रनों का लक्ष्य था, जिसे गिरते-पड़ते ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिया।
इस मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला काफी हद तक सही साबित भी रहा था, क्योंकि टीम ने जो रूट के 160 और हैरी ब्रूक ने 84 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड ने 384 रन सभी विकेट खोकर बनाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। ट्रैविस हेड ने 163 और स्टीव स्मिथ ने 138 रनों की पारी खेली और बोर्ड पर 567 रन टांग दिए। ब्यू वेबस्टर ने 71 रन आखिर में बनाए थे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 183 रनों की बढ़त मिली थी।
इंग्लैंड ने 183 रनों की खाई को पाट तो दिया और उम्मीद से कुछ ज्यादा रन भी अपनी एशेज सीरीज की आखिरी और मैच की अपनी दूसरी पारी में बनाए, लेकिन ये काफी नहीं थे। जैकब बेथेल ने 154 रन बनाए और इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 342 रन पर ऑलआउट हुई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 160 रनों का लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन और जैक वेदरल्ड की छोटी-छोटी पारियों के दम पर मैच जीत लिया।