Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia vs England Ashes Series Result Aus beat Eng by 5 wicket in Sydney and won the series by 4 1 margin
सिडनी टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एशेज सीरीज में निकाला इंग्लैंड के बैजबॉल का कचूमर

संक्षेप:

एशेज सीरीज 2025-26 को ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से अपने नाम किया। इंग्लैंड को सिडनी में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरी पारी में 5 विकेट जरूर गिरा लिए, लेकिन लक्ष्य उनके सामने सिर्फ 160 का था।

Jan 08, 2026 08:58 am IST Vikash Gaur
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की एशेज सीरीज 2025-26 को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से अपने नाम किया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया, जिसका नतीजा आखिरी दिन के खेल के दूसरे सेशन में आया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 5 विकेट से जीता। सीरीज पहले ही टीम अपने नाम कर चुकी थी और अब स्कोरलाइन को और भी ज्यादा बेहतर किया। साथ ही साथ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में अपना शीर्ष स्थान और भी मजबूत किया।

इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में सिर्फ एक मुकाबला जीत सकी, जो मेलबर्न में दो दिन में खत्म हो गया था। उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया इसलिए हार गई, क्योंकि उसका कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया था। इंग्लैंड के भी दूसरी पारी में 6 विकेट गिर गए थे। सिडनी में पहली पारी को देखकर ऐसा लगा था कि इस मुकाबले में मजा आएगा, लेकिन इंग्लैंड के 384 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 567 रन बना दिए। इसके बाद इंग्लैंड ने फिर से 342 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 160 रनों का लक्ष्य था, जिसे गिरते-पड़ते ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिया।

इस मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला काफी हद तक सही साबित भी रहा था, क्योंकि टीम ने जो रूट के 160 और हैरी ब्रूक ने 84 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड ने 384 रन सभी विकेट खोकर बनाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। ट्रैविस हेड ने 163 और स्टीव स्मिथ ने 138 रनों की पारी खेली और बोर्ड पर 567 रन टांग दिए। ब्यू वेबस्टर ने 71 रन आखिर में बनाए थे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 183 रनों की बढ़त मिली थी।

इंग्लैंड ने 183 रनों की खाई को पाट तो दिया और उम्मीद से कुछ ज्यादा रन भी अपनी एशेज सीरीज की आखिरी और मैच की अपनी दूसरी पारी में बनाए, लेकिन ये काफी नहीं थे। जैकब बेथेल ने 154 रन बनाए और इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 342 रन पर ऑलआउट हुई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 160 रनों का लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन और जैक वेदरल्ड की छोटी-छोटी पारियों के दम पर मैच जीत लिया।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
