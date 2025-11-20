Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia vs england ashes series live telecast 1st test when where and how to watch aus vs eng live streaming
भारत में कहां देख सकेंगे एशेज का घमासान, यहां होगी AUS vs ENG टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत में कहां देख सकेंगे एशेज का घमासान, यहां होगी AUS vs ENG टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग

संक्षेप:

Australia vs England Live Telecast 1st Test- ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाना है। पहला टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह सात बजकर 50 मिनट पर शुरू होगा। वहीं टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे।

Thu, 20 Nov 2025 09:38 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से एशेज सीरीज शुरू होने वाली है। पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेल जाएगा। पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर इंग्लैंड का टेस्ट में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 15 टेस्ट में से इंग्लैंड ने 13 गंवाये और दो ड्रॉ खेले हैं, जबकि एक भी जीत नहीं मिल सकी। आखिरी बार 2010-11 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोटों के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। हालांकि इसके बावजूद दर्शकों को भरपूर रोमांच देखने को मिलेगा। आईए एक नजर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Australia vs England 1st Test कब खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट शुक्रवार 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट पर्थ के पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।

Australia vs England 1st Test कितने बजे शुरू होगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह सात बजकर 50 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स- आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे।

AUS vs ENG 1st Test का लाइव टेलिकास्ट कहां होगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

Australia vs England 1st Test की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ कैसे उठाएं?

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय फैंस जियोहॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

पहले एशेज टेस्ट सेशन का समय

पहला सेशन - सुबह 7:50 बजे से 9:50 बजे तक

लंच - सुबह 9:50 बजे से 10:30 बजे तक (40 मिनट)

दूसरा सेशन - सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

टी ब्रेक - दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक (20 मिनट)

तीसरा सेशन - दोपहर 12:50 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक।

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शेड्यूल-

पहला टेस्ट- 21-25 नवंबर 2025 (पर्थ स्टेडियम, पर्थ)

दूसरा टेस्ट- 4-8 दिसंबर 2025 (द गाबा, ब्रिस्बेन)

तीसरा टेस्ट- 17-21 दिसंबर 2025 (एडिलेड ओवल, एडिलेड)

चौथा टेस्ट (बॉक्सिंग डे)- 26-30 दिसंबर 2025 (एमसीजी, मेलबर्न)

पांचवां टेस्ट- 4-8 जनवरी 2026 (एसीजी, सिडनी)

टीमें :

ऑस्ट्रेलिया : स्टीव स्मिथ (कप्तान), जैक वेदराल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कारी, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डोगेट, स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड : बेन स्टोक्स (कप्तान), जाक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जैमी स्मिथ, ब्राइडन कार्स, गुस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, शोएब बशीर ।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Australia Cricket Team England Cricket Team Australia vs England
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |