Australia vs England ashes 2025-26 second test gaba preview
एशेज: AUS के खिलाफ गाबा टेस्ट से ENG कर पाएगा वापसी? विजय पथ के लिए स्मिथ ने की खास तैयारी

संक्षेप:

Wed, 3 Dec 2025 01:23 PM
पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद उत्साह से भरी ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से यहां शुरू होने वाले दूसरे दिन रात्रि एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच में अपना विजय अभियान जारी रखने की कोशिश करेगी।

इंग्लैंड ने 1986 के बाद से गाबा में कोई एशेज टेस्ट नहीं जीता है। वह 2010-11 श्रृंखला के बाद से ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली जीत हासिल करने की तलाश में भी है।

ऑस्ट्रेलिया का दिन रात्रि टेस्ट मैच में रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन वह इस बात को भूल नहीं सकता कि वह पिछले साल जनवरी में गाबा में वेस्टइंडीज से आठ रन से हार गया था। गाबा ऐसा मैदान है जहा ऑस्ट्रेलिया की टीम दशकों से लगभग अपराजेय रही है।

पैट कमिंस की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया की टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ इस मैच में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी आंखों के नीचे काली पट्टी बांधने का फैसला किया है ताकि वह दूधिया रोशनी में अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर सकें।

उन्होंने इसके लिए बाकायदा वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपाल से सलाह भी ली है। चंद्रपाल अक्सर आंखों के नीचे काली पट्टी लगाकर खेला करते थे।

आमतौर पर दूधिया रोशनी में खेलने वाले फुटबॉलरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली काली पट्टियां स्मिथ की इस कोशिश का हिस्सा हैं कि वे बदलती रोशनी में इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण का गुलाबी गेंद से अच्छी तरह से सामना कर सकें।

ऑस्ट्रेलियाई टीम पर्थ में श्रृंखला के पहले मैच में आठ विकेट से जीत दर्ज करने के बाद मैदान पर उतरेगी। यह मैच दूसरे दिन ही समाप्त हो गया था जहां बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम किसी भी तरह की स्थिति में आक्रामक खेल खेलने की अपनी रणनीति पर कायम रही थी।

स्मिथ को इंग्लैंड से इसी तरह की शैली बरकरार रखने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ऑस्ट्रेलियाई शैली का खेल खेलना जारी रखेगी।

ऑस्ट्रेलिया की टीम को कम से कम एक बदलाव करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि उस्मान ख्वाजा पीठ की समस्या के कारण दूसरे टेस्ट मैं नहीं खेल पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में मध्यक्रम में जोश इंग्लिश की वापसी हो सकती है और पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के नायक रहे ट्रेविस हेड के फिर से पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

स्मिथ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पिच को अच्छी तरह देखने के बाद ही अपनी अंतिम एकादश तय करेगा।

दूसरी तरफ स्टोक्स ने कहा कि पहले टेस्ट मैच में अनुकूल परिणाम हासिल नहीं करने के बावजूद उनकी टीम आक्रामक अंदाज में खेलने की अपनी रणनीति पर कायम रहेगी।

उन्होंने कहा, ‘मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ढलना और उसके अनुरूप खेलना एक ऐसी चीज़ है जो इस टीम ने पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी तरह से की है। टीम परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाने और परिस्थितियों के अनुसार खेलने में सक्षम रही है। मुझे लगता है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा।’

