जो रूट के 160 रनों से इंग्लैंड मजबूत, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रैविस हेड ने दिया करारा जवाब
एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबले के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा किया हुआ है। 3-1 से मेजबान आगे हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि आखिरी मैच जीतकर सीरीज को अच्छे नोट पर खत्म किया जाए।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबले के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। 4 जनवरी से शुरू हुआ ये मैच पांच दिन तक चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि 5 जनवरी को दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही पारी पूरी खत्म हुई है, जबकि दूसरी पारी में 2 ही विकेट गिरे हैं। सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा किया हुआ है। 3-1 से मेजबान आगे हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि आखिरी मैच जीतकर सीरीज को अच्छे नोट पर खत्म किया जाए। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी एससीजी में जारी इस मुकाबले के दूसरे दिन ट्रैविस हेड शतक बनाने से चूक गए, लेकिन वे नॉटआउट हैं। जो रूट ने इंग्लैंड ने दमदार 160 रनों की पारी खेली।
मुकाबले की बात करें तो सिडनी में जारी इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। कप्तान के फैसले पर बल्लेबाज खरे उतरे और टीम ने 384 रन बोर्ड पर टांग दिए। जो रूट 160 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, जबकि हैरी ब्रूक ने 84 रनों की पारी खेली। 46 रन विकेटकीपर बल्लेबाज जैमी स्मिथ ने बनाए। 27-27 रन बेन डकेट और विल जैक्स ने बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल नेसर ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि 2-2 विकेट मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड को मिले।
वहीं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम को अच्छी शुरुआत ओपनर ट्रैविस हेड और दैक वेदरल्ड ने दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। हालांकि, वेदरल्ड 21 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका मार्नस लाबुशेन के रूप में लगा, जो 68 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हुए। ट्रैविस हेड 87 गेंदों में 15 चौकों की मदद से 91 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि माइकल नेसर नाइट वॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 15 गेंदों में एक रन बनाकर नाबाद लौटे। इंग्लैंड के लिए दोनों विकेट कप्तान बेन स्टोक्स ने निकाले। मैथ्यू पॉट्स की खूब धुनाई ट्रैविस हेड ने की।