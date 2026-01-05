Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia vs England 5th Ashes Test Day 2 Match Report sydney Test looking 5 day test Joe Root 160 Travis Head near 100
जो रूट के 160 रनों से इंग्लैंड मजबूत, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रैविस हेड ने दिया करारा जवाब

जो रूट के 160 रनों से इंग्लैंड मजबूत, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रैविस हेड ने दिया करारा जवाब

संक्षेप:

एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबले के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा किया हुआ है। 3-1 से मेजबान आगे हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि आखिरी मैच जीतकर सीरीज को अच्छे नोट पर खत्म किया जाए।

Jan 05, 2026 12:55 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबले के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। 4 जनवरी से शुरू हुआ ये मैच पांच दिन तक चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि 5 जनवरी को दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही पारी पूरी खत्म हुई है, जबकि दूसरी पारी में 2 ही विकेट गिरे हैं। सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा किया हुआ है। 3-1 से मेजबान आगे हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि आखिरी मैच जीतकर सीरीज को अच्छे नोट पर खत्म किया जाए। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी एससीजी में जारी इस मुकाबले के दूसरे दिन ट्रैविस हेड शतक बनाने से चूक गए, लेकिन वे नॉटआउट हैं। जो रूट ने इंग्लैंड ने दमदार 160 रनों की पारी खेली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुकाबले की बात करें तो सिडनी में जारी इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। कप्तान के फैसले पर बल्लेबाज खरे उतरे और टीम ने 384 रन बोर्ड पर टांग दिए। जो रूट 160 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, जबकि हैरी ब्रूक ने 84 रनों की पारी खेली। 46 रन विकेटकीपर बल्लेबाज जैमी स्मिथ ने बनाए। 27-27 रन बेन डकेट और विल जैक्स ने बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल नेसर ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि 2-2 विकेट मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड को मिले।

वहीं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम को अच्छी शुरुआत ओपनर ट्रैविस हेड और दैक वेदरल्ड ने दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। हालांकि, वेदरल्ड 21 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका मार्नस लाबुशेन के रूप में लगा, जो 68 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हुए। ट्रैविस हेड 87 गेंदों में 15 चौकों की मदद से 91 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि माइकल नेसर नाइट वॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 15 गेंदों में एक रन बनाकर नाबाद लौटे। इंग्लैंड के लिए दोनों विकेट कप्तान बेन स्टोक्स ने निकाले। मैथ्यू पॉट्स की खूब धुनाई ट्रैविस हेड ने की।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Travis Head Joe Root England Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |