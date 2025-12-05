Cricket Logo
शुरुआती 4 विकेट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए किया कमाल, 19 साल बाद एशेज में ऐसा हुआ

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने आज अपने शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन से 19 साल पुराने एक आंकड़े को दोहराया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच की पहली पारी में शुरुआती चार विकेटों के लिए लगातार 50 या उससे अधिक रन की साझेदारियां हुई।

Dec 05, 2025 04:32 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को अपनी पहली पारी में 334 रन बनाकर आउट हो गई। स्टार बल्लेबाज जो रूट 138 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बार फिर दमदार शुरुआत की है। ट्रेविस हेड और जेक वेदराल्ड ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने लगातार तीन अर्धशतकीय साझेदारी जोड़ी, जोकि अब रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरुआती चार विकेट के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई, जोकि 2015 के बाद एक पारी में शुरुआती चार विकेट के बीच अर्धशतकीय साझेदारी का पहला मामला है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये कारनामा किया था। वहीं एशेज की बात करें तो 2006 में ब्रिसबेन में ही ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरुआती 4 विकेट के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई थी। ट्रेविस हेड ने मार्नस लाबुशेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 76 गेंद में 69 रन जोड़े। इसके बाद लाबुशेन ने स्मिथ के साथ 68 गेंद में 50 रन की पार्टनरशिप की। स्टीव स्मिथ ने कैरमन ग्रीन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 114 गेंद में 95 रन की साझेदारी की।

ब्रिसबेन में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने खबर लिखे जाने तक डिनर ब्रेक के बाद 5 विकेट खोकर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में इंग्लैंड के स्कोर (334) से आगे निकल गई है और बढ़त हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जेक वेदराल्ड ने सर्वाधिक 72 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाया। मार्नश लाबुशेन ने 78 गेंद में 65 रन का योगदान दिया। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 43 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। कैमरन ग्रीन 57 गेंद में 45 रन बनाकर कार्स का शिकार हुए। इंग्लैंड की ओर से ब्रायडन कार्स ने तीन, जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स ने 1-1 विकेट लिए हैं।

