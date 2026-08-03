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12 महीने में 20 टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, भारत से भी 5 मुकाबले, कंगारुओं के लिए WTC फाइनल का सफर आसान नहीं

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना आसान नहीं होगा। उसे दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारत की चुनौतियों को पार करना होगा। अगले 12 महीने में कंगारुओं के 20 टेस्ट मैच हैं। भारत के खिलाफ भी पांच टेस्ट खेले जाएंगे।

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भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के शेड्यूल

ऑस्ट्रेलियाई टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहला मुकाबला 13 अगस्त से खेला जाएगा। यह 17 अगस्त तक चलेगा। दूसरा मैच 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच होगा। इससे पहले 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच तीन दिनों का अभ्यास मैच भी खेला जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति लचर नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में जिम्बाब्वे में बांग्लादेश की टीम को पारी और 85 रनों से हार मिली थी। जिम्बाब्वे जैसी टीम ने उन्हें हरा दिया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का उनके घर पर सामना करना मुश्किल होगा।

अगले 12 महीने में 20 टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश सीरीज से अब एक मिशन के रूप में तैयार हो रही है। अगले 12 महीनों में कंगारू टीम को 20 टेस्ट मैच खेलने हैं। जिसमें बांग्लादेश के बाद दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत और इंग्लैंड के समक्ष चुनौतियां हैं। इन चुनौतिया से पार पाते हुए टीम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की राह में आगे बढ़ेगी। एक बार इस टीम ने खिताब अपने नाम किया है और पिछले संस्करण में उसे दक्षिण अफ्रीका के हाथों फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।

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अगले 12 महीने में ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट शेड्यूल इस प्रकार है

2 टेस्ट मैच बनाम बांग्लादेश (घर पर) अगस्त में

3 टेस्ट मैच बनाम दक्षिण अफ्रीका (बाहर) (अक्टूबर में)

4 टेस्ट मैच बनाम न्यूजीलैंड (घर पर) (दिसंबर- जनवरी)

5 टेस्ट मैच बनाम भारत (बाहर) (जनवरी- फरवरी 2027)

1 टेस्ट मैच बनाम इंग्लैंड (घर पर) (मार्च 2027)

5 टेस्ट मैच बनाम इंग्लैंड (बाहर) (जून जुलाई 2027 एशेज)

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WTC फाइनल में पहुंचने के लिए ये तीन देश बनेंगे चुनौती

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बांग्लादेश के बाद दक्षिण अफ्रीका से चुनौती होगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम टेस्ट क्रिकेट में काफी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में इस टीम से उनकी सरजमीं पर चुनौती मोल लेना मुश्किल होगा। न्यूजीलैंड भले ही ऑस्ट्रेलिया के घर पर खेल रही होगी, लेकिन चुनौती यह टीम भी दे सकती है। भारत के खिलाफ पांच मैच भारतीय सरजमीं पर खेले जाएंगे। भारतीय परिस्थितियों में टीम इंडिया को हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सीरीज भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वर्ष 2027 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक 150वीं वर्षगांठ एकमात्र टेस्ट मैच मेलबर्न में 11 मार्च से 15 मार्च 2027 तक खेला जाएगा। इसके अलावा, जून-जुलाई 2027 में दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती आसान नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ बांग्लादेश कमजोर टीम लग रही है, बाकी सभी टीमें टक्कर दे सकती हैं। एशेज से पहले 9 जून से 13 जून के बीच द ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। इस फाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत की चुनौतियों से गुजरना होगा, जोकि आसान बिल्कुल नहीं होगा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Shubman Gill
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