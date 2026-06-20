महिला टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 98 रनों से रौंदा, अब पॉइंट्स टेबल में भारत से आगे
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 95 रनों की करारी शिकस्त दी है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पॉइंट्स टेबल में अपना दबदबा बना लिया है और ग्रुप ए में भारत को पीछे करके पहले स्थान पर आ गई है।
ऑस्ट्रेलिया ने विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी (74 रन) और एशले गार्डनर (58 रन) के अर्धशतकों की मदद से शनिवार को साउथहैंप्टन में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप मैच में नीदरलैंड को 98 रन से शिकस्त देकर तीसरी जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया तीन मैच में तीन जीत से छह अंक लेकर ग्रुप एक में शीर्ष पर है। भारत दो मैच में दो जीत से दूसरे स्थान पर है। वहीं ग्रुप के एक अन्य मैच में बांग्लादेश महिला टीम ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर दूसरी जीत दर्ज की। पाकिस्तान दो मैच में खाता नहीं खोल सका है।
ऑस्ट्रलिया के 219 के जवाब में 121 बना सकी नीदरलैंड
ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 'प्लेयर ऑफ द मैच' मूनी और गार्डनर के अर्धशतक तथा दोनों के बीच बीच तीसरे विकेट के लिए 55 गेंद में 101 रन की भागीदारी से छह विकेट पर 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में तीन विकेट पर 121 रन ही बना सकीं जिसमें कप्तान बैबेट डि लीडे ने नाबाद 56 रन (57 गेंद, पांच चौके) बनाए जबकि स्टेरे कैलिस ने 44 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने आठ गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई जिसमें किम गार्थ ने दो और अनाबेल सदरलैंड ने एक विकेट लिया।
मूनी और गार्डनर ने की शतकीय साझेदारी
इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद मूनी ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले 42 गेंद में नौ चौके और एक छक्के जड़ित अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने गार्डनर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 55 गेंद में 101 रन की भागीदारी भी निभाई। गार्डनर ने 32 गेंद का सामना करते हुए आठ चौके और एक छक्का जमाया। इन दोनों के अलावा जॉर्जिया वारेहम ने 41 रन का योगदान दिया।नीदरलैंड के लिए इरिस ज्विलिंग ने तीन और कैरोलिन डि लांगे ने दो विकेट हासिल किए।
दिन के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 123 रन बनाए जिसमें शोर्णा अख्तर ने नाबाद 39 रन और कप्तान निगार सुल्ताना ने 36 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान की फातिमा सना को दो विकेट मिले।
इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 100 रन ही बना सकी। मुनीबा अली ने 25 रन और गुल फिरोजा ने 23 रन बनाए। बांग्लादेश की गेंदबाजों में संजीदा अख्तर मेघला और नाहिदा अख्तर ने तीन तीन विकेट झटके जबकि राबिया खान और रितु मोनी को एक एक विकेट मिला।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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