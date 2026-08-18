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ऑस्ट्रेलिया के ओपनर पर गिरी बांग्लादेश से मिली हार की गाज, टीम से कर दिया गया बाहर

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑस्ट्रेलिया के ओपनर पर बांग्लादेश से मिली हार की गाज गिरी है। ओपनर जैक वेदरल्ड को टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं, मैट रेनशॉ की वापसी टीम में हो गई है। इसके अलावा मार्नस लाबुशेन अभी भी टीम में बरकरार हैं।

Jake Weatherald
जैक वेदरल्ड

ऑस्ट्रेलिया की टीम को घर पर बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। टीम में पेस तिकड़ी यानी पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के अलावा स्पिन के सरदार नाथन लियोन भी थे, लेकिन फिर भी टीम 9 विकेट से मुकाबला हार गई। इस हार के लिए जिम्मेदार बल्लेबाजी यूनिट थी। यही कारण है कि इस हार के बाद टीम के एक ओपनर पर गाज गिरी है। ओपनर जैक वेदरल्ड को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि मैट रेनशॉ की वापसी टीम में हो गई है। इसके अलावा मार्नस लाबुशेन अभी भी टीम में बरकरार हैं।

जेक वेदरल्ड को मैके में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह मैट रेनशॉ को टीम में बुलाया गया है। डार्विन में मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 13 खिलाड़ियों की बची हुई टीम में यही एकमात्र बदलाव किया है। वेदरल्ड ने पहले टेस्ट में सिर्फ 23 रन बनाए थे। दूसरी पारी में वे खाता तक नहीं खोल पाए थे। पिछले सीजन की एशेज सीरीज में 6 मैचों में 20.36 की औसत से 224 रन हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ उनकी तकनीक में बदलाव देखने को मिला, जिस पर उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेलते हुए ऑफ-सीजन में काम किया था, लेकिन वह दोनों पारियों में नाकाम रहे।

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बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

ट्रैविस हेड, मैट रेनशॉ, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, कैमरोन ग्रीन, एलेक्स कैरी, ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस और स्कॉट बोलैंड

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दो लाइन के बयान में उनको टीम से बाहर किए जाने की पुष्टि की। आधिकारिक तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोनों टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान किया था, लेकिन अब एक बदलाव टीम में कर दिया है। इसके बारे में कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, "हां, जेक की लाइन और मूवमेंट पैटर्न में कुछ बदलाव आया था। छोटे सैंपल साइज की बुराई करना हमेशा मुश्किल होता है, कि वह टिकेगा या नहीं। पहली इनिंग में एक रन लिया, एक रन लिया और आउट हो गए। इसलिए शायद उस छोटे सैंपल साइज के साथ यह कहना मुश्किल है कि हां, वह प्रेशर में टिकेगा।"

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बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले, वेदरल्ड, जिन्हें इस साल की शुरुआत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उन्होंने माना है कि उन्हें रन बनाने होंगे। हालांकि, उम्मीद थी कि उन्हें दोनों टेस्ट खेलने को मिलेंगे। रेनशॉ अपना 15वां टेस्ट खेलने हैं और 2023 के बाद उनका पहला टेस्ट होगा। उन्होंने पिछले शेफील्ड शील्ड में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तीन शतक लगाए थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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