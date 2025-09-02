ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, मार्कस स्टोइनिस की वापसी; T20 वर्ल्ड कप 2026 की रेस में हुए शामिल

न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। टीम में ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस भी हैं, जो अब भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 की रेस में शामिल हो गए हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। 14 सदस्यीय टीम में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को भी शामिल किया है। इस तरह अब स्टोइनिस भी भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 की रेस में शामिल हो गए हैं। मार्कस स्टोइनिस ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन वे टी20 क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं। सिलेक्टर्स ने बोल्ड फैसला लेते हुए उनको फिर से टी20 टीम में शामिल किया है।

मार्कस स्टोइनिस ही नहीं, बल्कि टीम में मिच ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट और जैवियर बार्टलेट को भी जगह मिली है। इन खिलाड़ियों का केस भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पुख्ता लग रहा है। 36 वर्षीय मार्कस स्टोइनिस के पास सेंट्रल या स्टेट कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड या राज्य संघ की ओर से नहीं है, क्योंकि वे आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के लिए नवंबर 2024 में खेले थे। फरवरी में वनडे क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और टेस्ट क्रिकेट में वे खेलते नहीं है। वे ग्लोबल स्टेज पर अलग-अलग टी20 लीग्स में खेल रहे थे।

हालांकि, अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम में जगह बनाने के लिए मार्कस स्टोइनिस को मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की भूमिका के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। उनके अलावा कैमरोन ग्रीन, टिम डेविड और मिच ओवेन भी इसी तरह की स्किल वाले ऑलराउंडर हैं। कैमरोन ग्रीन फिलहाल के लिए टीम से बाहर हैं, क्योंकि वे टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और एशेज सीरीज में खेलने वाले हैं। मिच ओवेन चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। टिम डेविड प्रोपर टी20 प्लेयर और फिनिशर ऑस्ट्रेलिया के लिए बन चुके हैं।