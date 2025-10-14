भारत के खिलाफ ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, ये 2 प्लेयर हुए बाहर

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर जोश इंग्लिस पिंडली की चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जबकि एडम जैंपा पारिवारिक कारणों से मैच में नहीं खेल पाएंगे। इनके बैकअप के रूप में जोश फिलिप और स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन को स्क्वॉड में जोड़ा गया है।

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज 19 अक्टूबर से होना है, मगर इस टूर के शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है। इस टूर की शुरुआत तीन मैच की वनडे सीरीज से होगी, मगर सीरीज से पहले मैच से ऑस्ट्रेलिया के दो खिलाड़ी -जोश इंग्लिस और एडम जैंपा- बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जानकारी देते हुए पहले वनडे के लिए बैकअप खिलाड़ियों का भी ऐलान कर दिया है। जोश फिलिप और स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन को भारत के खिलाफ पहले वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वॉड में जोड़ गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज के बाद 5 मैच की टी20 सीरीज भी खेली जानी है।

बता दें, ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर जोश इंग्लिस पिंडली की चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जबकि एडम जैंपा पारिवारिक कारणों से मैच में नहीं खेल पाएंगे।

इंग्लिस के बैकअप के रूप में टीम में शामिल हुए फिलिप ने आखिरी वनडे 2021 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। बता दें, एलेक्स कैरी अगले महीने एशेज की तैयारी के लिए क्वींसलैंड के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड मैच में खेलने के लिए पहले वनडे मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

कैरी दूसरे एकदिवसीय मैच से पहले टीम में शामिल होंगे, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता को उम्मीद है कि इंगलिस 25 अक्टूबर को सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

वहीं जैंपा के रिप्लेसमेंट के रूप में ऑस्ट्रेलियाई स्क्वॉड में शामिल हुए कुहनेमन 2022 के बाद अपना पहला वनडे खेल सकते हैं, जबकि मैट शॉर्ट और कूपर कोनोली अन्य स्पिन विकल्प हैं।

जैंपा के एडिलेड वनडे के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज शेड्यूल पहला वनडे: 19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर, सिडनी

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज शेड्यूल पहला टी20 मैच: 29 अक्टूबर, कैनबरा

दूसरा टी20 मैच: 31 अक्टूबर, मेलबर्न

तीसरा टी20 मैच: 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा टी20 मैच: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट