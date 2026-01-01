T20 World Cup 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, 3 इंजर्ड प्लेयर स्क्वॉड का हिस्सा; मार्श हैं कप्तान
T20 World Cup 2026 के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 3 इंजर्ड खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है, जिनमें पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड का नाम शामिल है।
T20 World Cup 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। इंजर्ड खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। इनमें तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के अलावा टिम डेविड का भी नाम शामिल है। वहीं, मिचेल ओवेन और बेन ड्वारशियस को इस फाइनल 15 में जगह नहीं मिल पाई है। कूपर कोनोली बाजी मार ले गए हैं। इन्हें इस मेगा इवेंट के लिए टीम में मौका दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तानी मिचेल मार्श करेंगे, जो काफी समय से इस फॉर्मेट में टीम के कप्तान हैं। भारत और श्रीलंका में फरवरी-मार्च में ये टूर्नामेंट होना है।
बाएं हाथ के बैट्समैन और बाएं हाथ के स्पिनर कूपर कोनोली पिछले साल साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंडिया के खिलाफ सीरीज में नहीं खेले थे और सिर्फ छह T20I मैच अब तक खेले हैं - उन मैचों में सिर्फ दो बार बैटिंग की और एक विकेट लिया, लेकिन फिर भी वे टीम में हैं, क्योंकि उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए BBL की शुरुआत शानदार तरीके से की, जिसमें उन्होंने 166.66 के स्ट्राइक-रेट से 170 रन और 7.62 की इकॉनमी से पांच विकेट लिए हैं। वह एडम जैम्पा, मैट कुहनेमन और ग्लेन मैक्सवेल के साथ टीम को एक और स्पिन ऑप्शन देंगे।
जैसा कि हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने इस हफ्ते की शुरुआत में बताया था कि टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान पैट कमिंस को शामिल किया जाएगा। भले ही वे अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं। जनवरी के आखिर में उनकी पीठ के स्कैन पर निर्भर करेगा कि वे टी20 विश्व कप में खेलेंगे या नहीं, क्योंकि एशेज सीरीज का एक मैच ही वे खेल पाए हैं। जोश हेजलवुड, जो हैमस्ट्रिंग और एकलीज इंजरी की वजह से पूरी एशेज में नहीं खेल पाए। उन्हें भी टीम में जगह दी गई है, जबकि फिनिशर टिम डेविड भी टीम में शामिल हैं, जो BBL से हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह बाहर हो गए हैं।
2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरोन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जैम्पा