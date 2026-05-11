पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐलान, IPL से बाहर हुई टीम का खिलाड़ी है कप्तान
पाकिस्तान और बांग्लादेश दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐलान हो गया है। IPL से बाहर हुई टीम का खिलाड़ी कप्तान है। ये कोई और नहीं, बल्कि मिचेल मार्श हैं, जो अब वनडे टीम की भी कप्तानी करते नजर आएंगे।
पाकिस्तान और बांग्लादेश दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को पाकिस्तान में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जबकि बांग्लादेश के दौरे पर 3-3 मैचों में वनडे और टी20 सीरीज कंगारू टीम खेलने वाली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए IPL 2026 से बाहर हुई टीम के खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि मिचेल मार्श हैं, जो अब वनडे टीम की कप्तानी भी करते नजर आएंगे। वे पहले से ही टी20 टीम के कप्तान हैं। कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ सीनियर खिलाड़ी बाहर हैं।
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 टीम के कप्तान ओली पीक को वनडे टीम में शामिल किया है। वे सिर्फ पाकिस्तान के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में वह नहीं खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल 2026 में शामिल प्लेयर वापस टीम से जुड़ जाएंगे। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड तीनों ही सीरीज मिस करने वाले हैं। मिचेल स्टार्क भी वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी आईपीएल में 31 मई तक बिजी रह सकते हैं।
टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श वनडे टीम की भी कप्तानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरे पर करेंगे। जोश इंग्लिस भी तीनों टीमों का हिस्सा हैं। वे भी एलएसजी में थे, जो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई है। वहीं, कैमरोन ग्रीन भी तीनों टीमों में शामिल हैं, लेकिन उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ्स की रेस में है। ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस को टी20 टीम में मौका नहीं दिया है, जो वनडे क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। स्टीव स्मिथ भी बाहर हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप में इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे।
ट्रैविस हेड, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस और ज़ेवियर बार्टलेट भी आईपीएल 2026 प्लेऑफ्स के मैचों के लिए अपनी-अपनी आईपीएल टीमों के साथ रहेंगे। हालांकि, वे सभी 9 जून से शुरू होने वाली बांग्लादेश सीरीज के लिए ODI टीम से वापस जुड़ जाएंगे।
पाकिस्तान में ODI के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, रिले मेरेडिथ, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, मैथ्यू शॉर्ट, बिली स्टैनलेक और एडम जैम्पा
बांग्लादेश में ODI के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम
मिशेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट और एडम जैम्पा
बांग्लादेश में T20I के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम
मिशेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, एरॉन हार्डी, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, रिले मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ और एडम जैम्पा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट