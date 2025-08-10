Australia set 179 Runs target vs South Africa in first T20I Match Tim David single handedly took score high for his team टिम डेविड ने की छक्कों की बारिश, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दिया 179 रनों का टारगेट, Cricket Hindi News - Hindustan
टिम डेविड ने की छक्कों की बारिश, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दिया 179 रनों का टारगेट

साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया में कहर बरपाया, लेकिन टिम डेविड को कोई नहीं रोक सका। उन्होंने अकेले दम पर टीम को अच्छे स्कोर () तक पहुंचाया, जिसका बचाव करने की जिम्मेदारी अब गेंदबाजों की है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 04:35 PM
ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का समर सीजन शुरू हो चुका है। इस समय साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत रविवार 10 अगस्त को हो चुकी है। पहला मैच डारबिन में खेला जा रहा है, जिसमें टिम डेविड की 83 रनों की तूफानी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 179 रनों का लक्ष्य रखा है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वे टिम डेविड को नहीं रोक पाए। इस वजह से मुश्किल लक्ष्य साउथ अफ्रीका के सामने है।

साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। उनका ये फैसला काफी हद तक सही साबित भी होता नजर आ रहा था, क्योंकि 30 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। ट्रैविस हेड समेत जोश इंग्लिस और मिचेल मार्श जैसे बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद कैमरोन ग्रीन और टिम डेविड के बीच एक साझेदारी हुई और बाद में टिम डेविड ने अकेले साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की कुटाई की। यही कारण रहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम गिरते-पड़ते बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल हुई। एक समय लग रहा था ऑस्ट्रेलिया की टीम 150 रन भी मुश्किल से बना पाएगी, लेकिन टिम डेविड ने कमाल की बल्लेबाजी की और स्कोर 170 के पार पहुंचाने में टीम की मदद की।

ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ऑलआउट जरूर हुई, लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर आखिरी विकेट गिरा। 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने सभी विकेट खोकर 178 रन बनाए। टिम डेविड ने अकेले 52 गेंदों में 4 चौके और 8 छक्कों की मदद से 83 रनों की पारी खेली। 13 गेंदों में 35 रन कैमरोन ग्रीन के बल्ले से आए। इनके अलावा सिर्फ 3 और बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर पाए, जबकि बाकी बल्लेबाज सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए। साउथ अफ्रीका के क्वेन मफाका ने 4 विकेट, कगिसो रबाडा ने 2 विकेट और एक-एक विकेट लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे और सेनुरन मुथसामी ने निकाला।