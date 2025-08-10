टिम डेविड ने की छक्कों की बारिश, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दिया 179 रनों का टारगेट

साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया में कहर बरपाया, लेकिन टिम डेविड को कोई नहीं रोक सका। उन्होंने अकेले दम पर टीम को अच्छे स्कोर () तक पहुंचाया, जिसका बचाव करने की जिम्मेदारी अब गेंदबाजों की है।

ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का समर सीजन शुरू हो चुका है। इस समय साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत रविवार 10 अगस्त को हो चुकी है। पहला मैच डारबिन में खेला जा रहा है, जिसमें टिम डेविड की 83 रनों की तूफानी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 179 रनों का लक्ष्य रखा है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वे टिम डेविड को नहीं रोक पाए। इस वजह से मुश्किल लक्ष्य साउथ अफ्रीका के सामने है।

साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। उनका ये फैसला काफी हद तक सही साबित भी होता नजर आ रहा था, क्योंकि 30 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। ट्रैविस हेड समेत जोश इंग्लिस और मिचेल मार्श जैसे बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद कैमरोन ग्रीन और टिम डेविड के बीच एक साझेदारी हुई और बाद में टिम डेविड ने अकेले साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की कुटाई की। यही कारण रहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम गिरते-पड़ते बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल हुई। एक समय लग रहा था ऑस्ट्रेलिया की टीम 150 रन भी मुश्किल से बना पाएगी, लेकिन टिम डेविड ने कमाल की बल्लेबाजी की और स्कोर 170 के पार पहुंचाने में टीम की मदद की।