Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia search for Steve Smith and Glenn Maxwell replacement ahead World Cup 2027 as they are retired from ODIs

ऑस्ट्रेलिया को खोजने होंगे स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट, वजह है रिटायरमेंट

ऑस्ट्रेलिया 2027 विश्व कप से पहले स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के विकल्प की तलाश में है, क्योंकि दोनों ने वनडे से संन्यास ले लिया है। इन दिग्गज खिलाड़ियों की जगह आगे कौन खेलता है, ये देखना दिलचस्प होगा।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 03:42 PM
ऑस्ट्रेलिया की टीम को अभी से वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी शुरू करनी होगी और कुछ बड़े खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट को भी खोजना होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम को अपनी पहली वनडे सीरीज खेलनी है, जो 2027 के वनडे विश्व कप के लिए तैयारी शुरू करने का समय है। साउथ अफ्रीका को भी अपने मिडिल ऑर्डर बैटर हेनरिक क्लासेने का विकल्प खोजना है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19 अगस्त से अपनी सरजमीं पर शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को कुछ बड़े झटके लगे हैं। मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल ओवेन और लांस मौरिस चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं। ऐसे में किन खिलाड़ियों को स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल की जगह मौका दिया जाए? ये सवाल इस सीरीज के अलावा आने वाली सीरीजों में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय होगा। मार्नस लाबुशेन वनडे सीरीज खेलेंगे, क्योंकि अनुभवी बल्लेबाज भी टीम में होना चाहिए। हालांकि, वे टेस्ट टीम से बाहर हो चुके हैं।

साउथ अफ्रीका की टीम के लिए स्थिति स्पष्ट लग रही है। हेनरिक क्लासेन की जगह मिडिल ऑर्डर में डेवाल्ड ब्रेविस को मौका दिया जा सकता है, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेंगे। वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चमक बिखेर चुके हैं। हालांकि, चिंता का विषय ऑस्ट्रेलिया के लिए है, क्योंकि अब उनको कूपर कोनोली, आरोन हार्डी और मैट कुहनेमैन पर भरोसा करना होगा। इनमें से जिस भी खिलाड़ी को इस सीरीज में मौका मिलेगा और उसने इन मौकों को भुनाया तो फिर आगे की राह उसके लिए आसान होगी और स्मिथ और मैक्सवेल की जगह वह टीम में जगह बनाने की दावेदारी पेश करेगा और विफल होने पर मैनेजमेंट अपने चोटिल खिलाड़ियों के पास जाएगा, जो अगली सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे।