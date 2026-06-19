बांग्लादेश से आखिरी ओवर में जीता ऑस्ट्रेलिया, वनडे सीरीज गंवाने के बाद टी20 में दिखाया दम
ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में बांग्लादेश को सात रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करते बांग्लादेश की टीम 189 रन ही बना सकी।
ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को बांग्लादेश को दूसरे टी20 मैच में सात रन से हराया। हाईस्कोरिंग मुकाबला जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है। तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चटगांव में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मैट रेनशॉ की करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 89 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश ने दमदार खेल दिखाया और अंत तक जीत के लिए पूरा जोर लगाया। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 189 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए सैफ हसन ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। रेनशॉ को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार को यहीं खेला जाएगा।
मैट बने प्लेयर ऑफ द मैच
रेनशॉ ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट पर 196 रन के स्कोर तक पहुंचाया जो बांग्लादेश के खिलाफ उसका सबसे बड़ा टी20 स्कोर भी है। इसके बाद उन्होंने गेंदबाज़ी करते हुए 13 रन देकर एक विकेट भी लिया। पहला मैच चार विकेट से हारने वाली बांग्लादेश की टीम लक्ष्य के करीब पहुंचकर हार गई, उसने छह विकेट पर 189 रन बनाए। आरोन हार्डी ने चार ओवर में 40 रन देकर दो विकेट लिए। ऑस्ट्रेयाई कप्तान मिचेल मार्श (20 रन) ने टॉस जीतने के बाद जोश इंग्लिस (11 रन) के साथ मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इंग्लिस आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे। अपने दूसरे टी20 मैच में खेल रहे तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने मार्श को आउट किया जिससे छठे ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तीन विकेट पर 44 रन हो गया।
रेनशॉ और टिम डेविड ने चौथे विकेट के लिए 50 गेंद में 97 रन जोड़े। डेविड ने 26 गेंद में 45 रन बनाए जिसमें दो चौके और चार छक्के जड़े थे। लेकिन वह अब्दुल गफ्फार की धीमी गेंद पर आउट हो गए। रेनशॉ ने अपनी 52 गेंद की पारी में चार चौके और पांच छक्के लगाए। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को 200 रन के करीब पहुंचाया।
बांग्लादेश ने छह ओवर में एक विकेट पर 72 रन बनाए जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर था। तंजिद हसन (15 गेंद में 30 रन) ने आक्रामक शुरुआत की। लेकिन रेनशॉ ने तंजिद का रिटर्न कैच लेकर टीम को पहली सफलता दिलाई। सैफ हसन ने 33 गेंद में 42 रन बनाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन-गति पर लगाम लगाए रखी।
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