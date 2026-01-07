Cricket Logo
सिडनी में भी निकल गई बैजबॉल की हेकड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने बना डाले 567 रन; इंग्लैंड पर हार का खतरा

सिडनी में भी निकल गई बैजबॉल की हेकड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने बना डाले 567 रन; इंग्लैंड पर हार का खतरा

संक्षेप:

सिडनी टेस्ट मैच में इंग्लैंड की बैजबॉल क्रिकेट की हेकड़ी निकल गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 567 रन बना दिए। इससे इंग्लैंड की टीम पर पारी की हार का खतरा मंडराने लगा है, जो कि सीरीज पहले ही हार चुकी है।

Jan 07, 2026 06:27 am IST
ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की एशेज सीरीज के पहले तीन मैच जीतकर सीरीज को अपने कब्जे में कर लिया था। अगला मैच 4 विकेट से इंग्लैंड ने जीता और फिर पांचवें मैच की पहली पारी में 384 रन इंग्लैंड ने बनाए तो ऐसा लगा कि इंग्लैंड की टीम आखिरी टेस्ट मैच में मेजबानों को फिर से टक्कर देगी, लेकिन ये कोरी कल्पना साबित हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बुरी तरह से धोया और बोर्ड पर 567 रन टांग दिए। ऑस्ट्रेलिया के दो बल्लेबाजों ने दमदार शतक जड़ा और अब इंग्लैंड पर इस मैच में पारी की हार का खतरा मंडराने लगा है। सीरीज की स्कोरलाइन अगर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में 4-1 रहे तो हैरानी की बात नहीं होगी।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 183 रनों की बढ़त मिली है। इस खाई को पाटना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा, जो कि मैच के चौथे दिन की शुरुआत में बल्लेबाजी करने उतरी है। करीब 5 सेशन तक उन्होंने फील्डिंग की है, जिससे उनका मनोबल जरूर टूटा होगा। 133.5 ओवर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बल्लेबाजी की। इस दौरान बेन स्टोक्स चोटिल होकर मैदान से भी बाहर चले गए और वे ओवर भी पूरा नहीं कर पाए। खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी की शुरुआत में ही एक विकेट खो दिया है। ऐसे में इस मैच में इंग्लैंड के हारने की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है।

इंग्लैंड के लिए इस मैच में जो रूट ने 160 रनों की पारी खेली और हैरी ब्रूक ने 84 रन बनाए। 384 रनों तक इंग्लैंड की टीम पहुंच गई, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को शुरुआत भले ही बहुत अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी टीम 567 रनों तक पहुंच गई। इसमें ट्रैविस हेड की 163 रनों की और स्टीव स्मिथ की 138 रनों की पारी शामिल है। आखिरी में ब्यू वेबस्टर ने 71 रन बनाए और टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स और जोश टंग को 3-3 विकेट मिले, लेकिन उनकी हवा टाइट हो गई, क्योंकि लंबे समय तक इन तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी करनी पड़ी। स्टोक्स तो चोटिल होकर बाहर ही चले गए।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
