इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया स्क्वॉड का ऐलान, जानें किसे बनाया कप्तान

इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में धमाकेदार जीत के साथ एशेज 2025 का आगाज करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरे मुकाबले के लिए 14 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से गाबा में खेला जाएगा।

Fri, 28 Nov 2025 10:31 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में धमाकेदार जीत के साथ एशेज 2025 का आगाज करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरे मुकाबले के लिए 14 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से गाबा में खेला जाएगा। यह डे-नाइट टेस्ट होगा जो दूधिया रोशनी में पिंक बॉल से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वॉड में कोई बदलाव नहीं किए हैं, जिन 14 खिलाड़ियों को पहले टेस्ट के लिए चुना गया था, उन्हें ही दूसरे टेस्ट के लिए भी मौका दिया गया है। इसका मतलब यह है कि नियमित कप्तान पैट कमिंस और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट के चलते लगातार दूसरा एशेज टेस्ट भी मिस करने वाले हैं। ऐसे में स्टीव स्मिथ ही दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।

हालांकि पैट कमिंस अपनी तैयारी जारी रखने के लिए ब्रिस्बेन जाएंगे, लेकिन सिलेक्टर्स ने उन्हें डे-नाइट मैच के लिए जल्दबाजी में वापस बुलाने का फैसला नहीं किया है। साथी सीमर जोश हेजलवुड भी अभी चोटिल हैं और हैमस्ट्रिंग की शिकायत से ठीक होने के कारण फिर से टीम में नहीं हैं।

इसका मतलब है कि बैक-अप तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट को गाबा में एक और मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने पर्थ में डेब्यू पर अच्छा प्रदर्शन किया था, टीम में बाएं हाथ के मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और माइकल नेसर जैसे दूसरे पेसर शामिल हैं।

अनुभवी ओपनर उस्मान ख्वाजा को भी दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वॉड में चुना गया है, मगर मैच से पहले उन्हें अपना फिटनेस टेस्ट देना होगा। बता दें, पर्थ टेस्ट के दौरान उन्हें बैक स्पैजम हुआ था जिस वजह से उन्होंने दूसरी पारी में बैटिंग नहीं की थी। अगर ख्वाजा फिट नहीं पाए जाते हैं तो ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर और बैक-अप बैटर जोश इंग्लिस उनकी जगह ले सकते हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
