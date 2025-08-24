Australia register their Second highest total Against South Africa in 3rd ODI First Time this happened In History ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के उड़ाए तोते, तीसरे वनडे में बनाए 431 रन; इतिहास में पहली बाहर हुआ ऐसा, Cricket Hindi News - Hindustan
Australia register their Second highest total Against South Africa in 3rd ODI First Time this happened In History

ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के उड़ाए तोते, तीसरे वनडे में बनाए 431 रन; इतिहास में पहली बाहर हुआ ऐसा

AUS Vs SA 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में 431 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। यह ऑस्ट्रेलिया का वनडे में दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। ऑस्ट्रेलिया के तीन बल्लेबाजों ने शतक जमाए।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 02:03 PM
ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को साउथ अफ्रीका के तोते उड़ा दिए। कंगारू टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे में दो विकेट के नुकसान पर 431 रन बटोरे। यह ऑस्ट्रेलिया का वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया महज चार रनों से अपने सबसे बड़े टोटल को पीछे छोड़ने से चूक गया। सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड, कार्यवाहक कप्तान मिचेल मार्श और ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में शतक जमाए। इतिहास में पहली बार किसी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों ने सेंचुरी ठोकी हैं। इससे पहले यह कारनामा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने किया।

मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने मैके के स्टेडियम में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। हेड और मार्श ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 250 रनों की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका 35वें ओवर में हेड के रूप में लगा, जो स्पिनर केशव महाराज का शिकार बने। उन्होंने 103 गेंदों में 142 रन बनाने के बाद डेवाल्ड ब्रेविस को कैच थमाया। हेड के बल्ले से 17 चौके और पांच छक्के निकले। मार्श को सेनुरन मुथुसामी ने 37वें ओवर में रिकेल्टन के हाथों लपकवाया। उन्होंने 106 गेंदों में 100 रन जुटाए, जिसमें 6 चौके और 5 सिक्स शामिल हैं। मार्श ने इस दौरान तीन हजार वनडे रन कंप्लीट किए।

ये भी पढ़ें:ब्रिस्बेन में टीम इंडिया का हुआ बंटाधार, ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में थमाई हार

मार्श के जाने के बाद ग्रीन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और पहला वनडे शतक जमाया। ग्रीन ने वन डाउन आने के बाद 55 गेंदों में नाबाद 118 रनों की पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 8 छक्के लगाए। उन्होंने 47 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था। यह वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे तेज शतक है। उनसे आगे ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने 2023 में नीदरलैंड के सामने 40 गेंदों में शतक जड़ा। ग्रीन ने एलेक्स केरी (37 गेंदों में नाबाद 50 रन, सात चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 164 रनों की अटूट साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया को पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाया।

ये भी पढ़ें:ब्रेविस के 'शतकीय बम' से ऑस्ट्रेलिया हुआ तबाह, SA को दूसरे टी20 में धमाकेदार जीत

वनडे में ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट टोटल

434/4 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2006

431/2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके, 2025

417/6 बनाम अफगानिस्तान, वाका, 2015

399/8 बनाम नीदरलैंड, दिल्ली, 2023

एक वनडे मैच में किसी टीम के लिए शतक बनाने वाले तीन प्लेयर

साउथ अफ्रीका (अमला, रोसो, एबी विलियर्स) बनाम वेस्टइंडीज, जोहान्सबर्ग, 2015

साउथ अफ्रीका (क्विंटन, फाफ डूप्लेसी, एबी विलियर्स) बनाम भारत, वानखेड़े, 2015

इंग्लैंड (साल्ट, मलान, बटलर) बनाम नीदरलैंड, एम्सटलवीन, 2022

साउथ अफ्रीका (क्विंटन, रासी, मार्करम) बनाम श्रीलंका, दिल्ली 2023

ऑस्ट्रेलिया (हेड, मार्श, ग्रीन) बनाम साउथ अफ्रीका, मैके, 2025