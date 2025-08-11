Australia register their longest winning streak in T20Is but Afghanistan India still ahead Who holds the world record ऑस्ट्रेलिया ने T20I में दर्ज की अपनी सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक, भारत-AFG अभी भी आगे; किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia register their longest winning streak in T20Is but Afghanistan India still ahead Who holds the world record

ऑस्ट्रेलिया ने T20I में दर्ज की अपनी सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक, भारत-AFG अभी भी आगे; किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड?

ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को पहले T20I में हराकर अपना लगातार 9वां मैच जीता। यह T20I में उनकी सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले पाकिस्तान को 3-0 और वेस्टइंडीज को 5-0 से धूल चटा चुका है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 07:27 AM
share Share
Follow Us on
ऑस्ट्रेलिया ने T20I में दर्ज की अपनी सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक, भारत-AFG अभी भी आगे; किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड?

टिम डेविड की धुआंधार पारी के दम पर रविवार, 10 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को तीन मैच की T20I सीरीज के पहले मुकाबले में 17 रनों से हराकर 1-0 की बढ़त बनाई। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपनी सबसे बड़ी विनिंग स्ट्रीक का भी रिकॉर्ड दर्ज किया। यह लगातार 9वां T20I मुकाबला कंगारुओं ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया की इस विनिंग स्ट्रीक की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ नवंबर 2024 में हुई थी। पाकिस्तान को 3-0 से रौंदने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज का 5-0 से सूपड़ा साफ किया और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना लगातार 9वां मैच जीता।

ये भी पढ़ें:SKY का टूटा रिकॉर्ड, टिम डेविड बने हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले प्लेयर

हालांकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक के मामले में भारत और अफगानिस्तान को नहीं पछाड़ पाया है, दोनों के पास लगातार 12-12 मैच जीतने का रिकॉर्ड है।

वहीं बात T20I में सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो, यह रिकॉर्ड युगांडा के नाम है जिन्होंने अभी तक लगातार 17 मैच जीते हैं और उनकी यह स्ट्रीक अभी भी नहीं टूटी है।

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज ने 2263 दिन बार पाकिस्तान को ODI में चटाई धूल, बाबर-रिजवान सब फेल

कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला T20I?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मिचेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 19 गेंदों पर 30 के स्कोर पर कंगारुओं ने टॉप-3 बल्लेबाजों को खो दिया था जिसमें मार्श, ट्रैविस हेड और जोश इंग्लिस शामिल थे। इसके बाद कैमरून ग्रीन और टिम डेविड ने पारी को संभाला। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर लड़खड़ा और 75 के स्कोर पर उनकी आधी टीम पवेलियन में थी, तब टिम डेविड ने 52 गेंदों पर 83 रनों की धुआंधार पारी खेल टीम को 178 के विनिंग स्कोर तक पहुंचाया। 19 साल के क्वेना मफाका ने इस दौरान 4 विकेट चटकाए।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन ही बना सकी। सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने 71 रनों की पारी जरूर खेली, मगर अन्य बल्लेबाजों से मदद ना मिलने के कारण वह टीम को जीत नहीं दिला सके।

Australia Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |