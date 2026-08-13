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ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI है या 'बुड्ढों की फौज'? सबसे युवा खिलाड़ी 27 साल का

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट डार्विन में खेला जा रहा है। मैच से पहले जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग XI का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। 11 में 10 खिलाड़ियों की उम्र 30 के पार है।

Australia playing XI includes 10 players over the age of 30
ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI में 10 खिलाड़ियों की उम्र 30 के पार

क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों की उम्र पर काफी बातें होती है। 30 पार का खिलाड़ी अनुभवी तो होता है, मगर धीरे-धीरे वह रिटायरमेंट की तरफ भी कदम बढ़ाने लगता है। यहां से एक चोट उसका करियर भी खत्म कर सकती है। वहीं खराब फॉर्म होने पर आलोचक कहने लगते हैं कि उसकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को मौका दो। भारत में यह चीज काफी आम है। मगर बुधवार को जब ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग XI का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। ऐसा लगने लगा कि पैट कमिंस ने बुड्ढों की फौज के साथ उतरने का फैसला लिया है। जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम में सबसे युवा खिलाड़ी कैमरन ग्रीन है, जो 27 साल के हैं।

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10 खिलाड़ियों की उम्र 30 के पार

ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा प्लेइंग XI में 11 में से 10 खिलाड़ियों की उम्र 30 के पार है। यहां तक ऑस्ट्रेलिया के लिए मात्र 7वां टेस्ट खेल रहे जेक वेदराल्ड भी 31 साल के हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लायन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक की चौकड़ी में से सिर्फ कमिंस 33 साल के हैं, बाकि तीन 35 या उससे अधिक की उम्र के हैं।

नाथन लायन और स्टीव स्मिथ सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नाथन लायन हैं, जिनकी उम्र 38 साल है। वहीं स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी 37 साल के हो गए हैं। अगर 35 साल या उससे अधिक के उम्र के खिलाड़ियों पर नजर डालें तो लायन और स्मिथ के अलावा इस लिस्ट में मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड भी हैं। स्टार्क की उम्र 36 साल है, जबकि हेजलवुड अभी 35 साल के हैं।

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बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI और उनकी उम्र

जेक वेदरल्ड- 31

ट्रैविस हेड- 32

मार्नस लाबुशेन- 32

स्टीवन स्मिथ- 37

कैमरन ग्रीन- 27

एलेक्स कैरी (विकेट कीपर)- 34

ब्यू वेबस्टर- 32

पैट कमिंस (कप्तान)- 33

मिशेल स्टार्क- 36

नाथन लायन- 38

जोश हेजलवुड- 35

बता दें, मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ उतरी है। पेस अटैक में कप्तान पैट कमिंस के साथ मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लायन मौजूद हैं। टीम में दो ऑलराउंडर्स कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर भी मौजूद हैं। बल्लेबाजी में स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और ट्रैविस हेड जैसे खतरनाक खिलाड़ी हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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