ऑस्ट्रेलिया ने चुनी 2025 की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, टेंबा बावुमा को बनाया कप्तान; 4 भारतीय शामिल

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2025 के खत्म होने से टीम पहले टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है। इस टीम का कप्तान उन्होंने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीताने वाले टेंबा बावुमा को बनाया है। बावुमा की कप्तानी में ही साउथ अफ्रीका हाल ही में भारत ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीता था। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 4 भारतीयों को शामिल किया है, वहां चार खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, दो इंग्लैंड के और 2 साउथ अफ्रीका के हैं। आईए एक नजर पूरी टीम पर डालते हैं-

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैविस हेड और केएल राहुल को बतौर ओपनर इस टीम में चुना है। केएल राहुल ने 2025 में खेले 10 मैचों की 19 पारियों में 45.16 की औसत के साथ 813 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल है। इनमें से 532 रन तो उन्होंने इंग्लैंड के मुश्किल दौरे पर बनाए थे। वहीं ट्रैविस हेड की बात करें तो, उन्होंने इस साल 21 पारियों में 40.85 की औसत के साथ 817 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में भी उनका बल्ला जमकर बोल रहा है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो रूट के साथ मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल और टेंबा बावुमा को रखा है।

रूट ने इस साल 50.31 की औसत के साथ 50.31, शुभमन गिल ने 70.21 की औसत के साथ 983 और टेंबा बावुमा ने 51.66 के साथ 310 रन बनाए हैं। भारतीय कप्तान इस साल सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

विकेट कीपर के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने ऐलेक्स कैरी को चुना है, वहीं बेन स्टोक्स उनके एकमात्र ऑलराउंडर होंगे।

टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2025 के पेस अटैक में मिचेल स्टार्क के साथ जसप्रीत बुमराह और स्कॉट बोलैंड को जगह मिली है। वहीं साइमन हार्मर एकमात्र स्पिनर होंगे। रवींद्र जडेजा को 12वें खिलाड़ी के रूप में टीम में चुना गया है।

मिचेल स्टार्क ने 2025 में सबसे अधिक 55 विकेट चटकाए हैं, ऐशेज में तो वह कहर बनकर इंग्लैंड पर बरसे हैं। स्टार्क का स्ट्राइक रेट इस साल 28.3 का रहा जो एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 40 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सबसे बेस्ट है।

जसप्रीत बुमराह ने 2025 में 14 पारियों में 31 तो स्कॉट बोलैंड ने 12 पारियों में 32 विकेट चटकाए। साइमन हार्मर का भारत दौरा शानदार रहा था, उन्होंने इस साल 8 पारियों में 30 विकेट चटकाए।

रवींद्र जडेजा ने 63.66 की औसत से 764 रन बनाने के साथ 2025 में 25 विकेट भी चटकाए।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2025- केएल राहुल, ट्रैविस हेड, जो रूट, शुभमन गिल, टेंबा बावुमा (कप्तान), ऐलेक्स कैरी (विकेट कीपर), बेन स्टोक्स, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, स्कॉट बोलैंड, साइमन हार्मार