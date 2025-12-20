Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया एक और एशेज सीरीज जीतने के बेहद करीब, इंग्लैंड का 'बैजबॉल शो' हुआ फ्लॉप

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया की टीम एडिलेड टेस्ट मैच को जीतने से सिर्फ 4 विकेट दूर है। इस मैच में जीत दर्ज करते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज सीरीज भी जीत जाएगी, क्योंकि पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दो मैच मेजबान पहले ही जीत चुके हैं।

Dec 20, 2025 01:11 pm IST
ऑस्ट्रेलिया की टीम एक और एशेज सीरीज जीतने के बेहद करीब पहुंच गई है। इंग्लैंड का 'बैजबॉल शो' ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर फ्लॉप हो गया है। तीन मैचों के बाद ही ऑस्ट्रेलिया की टीम इस पांच मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लेगी। एक भी मुकाबले में ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड की टीम उस मैच को जीत जाएगी। एडिलेड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत दर्ज करने से 4 विकेट दूर है। इसी के साथ एशेज सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाएगी। एशेज की 35वीं ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा होगा।

एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट मैच के चार दिन का खेल समाप्त हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के बेहद नजदीक है। आखिरी दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले का नतीजा निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इंग्लैंड के चार विकेट बाकी हैं, जिनमें कोई भी प्रोपर बैटर नजर नहीं आता, जिसके पास अच्छा खासा अनुभव हो। पांचवें दिन का विकेट और सुबह के सेशन में गेंदबाजों को और फायदा मिलता है, जहां से 4 पुछल्ले बल्लेबाजों का बचना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आखिरी दिन के पहले सेशन में ही मैच का नतीजा निकलने की संभावना है।

435 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य और इंग्लैंड की लड़खड़ाहट

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 349 रन बनाए और इस तरह इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 435 रनों का विशाल लक्ष्य था। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत एक बार फिर निराशाजनक रही। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट (4) और ओली पोप (17) सस्ते में पवेलियन लौट गए। हालांकि, जैक क्रॉली ने एक छोर संभालते हुए 85 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। अनुभवी जो रूट (39) और हैरी ब्रूक (30) ने टिकने की कोशिश की, मगर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की घातक गेंदबाजी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

ट्रेविस हेड का शतक और गेंदबाजों का कमाल

इससे पहले, मैच के हीरो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैविस हेड रहे, जिन्होंने शानदार 170 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को इस मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हेड ने एडिलेड के मैदान पर अपना दबदबा कायम रखते हुए इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उनका साथ विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने दिया, जिन्होंने 72 रन बनाए। गेंदबाजी की बात करें तो कप्तान पैट कमिंस ने मोर्चे से टीम का नेतृत्व किया और महत्वपूर्ण अंतराल पर विकेट चटकाए। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बेन स्टोक्स जैसे बड़े खिलाड़ी का भी विकेट गिर चुका है, जिससे इंग्लैंड की वापसी की राह लगभग बंद हो गई है। नाथन लियोन 3 विकेट निकालकर इंग्लैंड की कमर तोड़ चुके हैं।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
