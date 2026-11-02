ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 टीम का ऐलान, हुए बड़े फेरबदल; कई नए चेहरों को मिला है मौका
ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 टीम का ऐलान हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए बड़े फेरबदल टीम में हुए हैं। कई नए चेहरों को मौका दिया गया है।
इंग्लैंड के खिलाफ इस महीने आयोजित होने वाली टी20 और वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। महली बियर्डमैन और ओलिवर पीक को वनडे टीम में जगह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया 13 नवंबर को पर्थ में तीन ODI और पांच T20I के लिए इंग्लैंड की मेजबानी करेगा, जिसमें आठ नए चेहरे अपनी सरजमीं पर अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल सकते हैं।
पेस बॉलर महली बियर्डमैन, यंग बैटर ओलिवर पीक और ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स के अलावा लियाम स्कॉट को ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में शामिल किया गया। वहीं, निखिल चौधरी और जोएल डेविस ऑस्ट्रेलिया की T20I टीम में बियर्डमैन और एडवर्ड्स के साथ शामिल होंगे, जबकि विकेटकीपर लैकलन शॉ और सैम हार्पर टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की ODI टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, कैमरोन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, लियाम स्कॉट और एडम जैम्पा।
ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, टिम डेविड, जोएल डेविस, जैक एडवर्ड्स, नाथन एलिस, जेक फ्रेज़र-मैकगर्क, सैम हार्पर, स्पेंसर जॉनसन, मिच ओवेन, लैकलन शॉ और एडम जैम्पा
महली बियर्डमैन, ओलिवर पीक, जैक एडवर्ड्स, निखिल चौधरी, लियाम स्कॉट और जोएल डेविस व्हाइट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू कर चुके है। सिर्फ सैम हार्पर और लैकलन शॉ ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अभी तक अनकैप्ड हैं। नए खिलाड़ियों को इसलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह मिली है, क्योंकि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को टेस्ट सीरीज के बाद आराम दिया गया है। आने वाले कुछ ही महीनों में ऑस्ट्रेलिया को 10 टेस्ट खेलने हैं। ऐसे में अपने प्रीमियर पेसर्स को ऑस्ट्रेलिया की टीम तरोताजा रखना चाहती है।
इन्हें टी20 सीरीज से दिया है आराम
केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट मैच और सीरीज हारी। इसके बाद ट्रैविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, कैमरोन ग्रीन, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस और कूपर कोनोली को ODI टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, इस ग्रुप का कोई भी खिलाड़ी T20I सीरीज में नहीं खेलेगा, जो 2 दिसंबर को कैनबरा में खत्म होगी। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम को चार मैचों की टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से 9 दिसंबर से खेलनी है। ऐसे में इन खिलाड़ियों को सिर्फ वनडे टीम में रखा गया है। इसके बाद कंगारू टीम को भारत में 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है, जो ज्यादा कठिन होगी।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल
पहला मैच - 13 नवंबर को पर्थ में
दूसरा मैच - 15 नवंबर को एडिलेड में
तीसरा मैच - 18 नवंबर को होबार्ट में
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल
पहला मैच - 21 नवंबर को मेलबर्न में
दूसरा मैच - 24 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में
तीसरा मैच - 27 नवंबर को गाबा में
चौथा मैच - 29 नवंबर को सिडनी में
पांचवां मैच 2 दिसंबर को मनुका में
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट