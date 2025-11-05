पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कप्तान बदला; नए प्लेयर को किया टीम में शामिल
संक्षेप: एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। कप्तानी पहले मैच में स्टीव स्मिथ करेंगे, क्योंकि चोट के कारण पैट कमिंस बाहर हैं। एक नया खिलाड़ी भी टीम में शामिल किया गया है।
इंग्लैंड के खिलाफ 21 नवंबर से शुरू हो रही पांच मैचों की ऐतिहासिक एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। कप्तान पैट कमिंस पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ये बात पहले से तय थी। उनकी जगह पर स्टीव स्मिथ कप्तानी करते नजर आएंगे। इसके अलावा कई हैरान करने वाले फैसले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स ने लिए हैं। एक ऐसे खिलाड़ी को भी टीम में शामिल किया है, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया की टीम में मार्नस लाबुशेन की वापसी हो गई है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सैम कोन्स्टास को बाहर कर दिया गया है, जो अपने डेब्यू मैच को छोड़कर किसी भी मैच में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। कई मौके उनको मिले, लेकिन इस युवा खिलाड़ी का साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी सीरीज से पहले छोड़ दिया है। जेक वेदरल्ड को टीम में शामिल किया है, जो पहली बार टेस्ट टीम में चुने गए हैं। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं हैं। वे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में डेब्यू कर सकते हैं।
अगर मार्नस लाबुशेन से ओपनिंग नहीं कराई जाती है तो बाएं हाथ के बल्लेबाज जेक वेदरल्ड ही ओपनर के तौर पर डेब्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद से हर एक स्लॉट भरा हुआ है। जेक वेदरल्ड को 76 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव है और वे 5000 से ज्यादा रन रेड बॉल क्रिकेट में बना चुके हैं। गेंदबाजी में पैट कमिंस की जगह जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के साथ स्कॉट बोलैंड होंगे।
पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम इस प्रकार है
स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरोन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर
ऑस्ट्रेलिया की टीम के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने ये भी जानकारी दी है कि इनमें से 14 खिलाड़ी शेफील्ड शील्ड के अगले मैच में भी खेलने वाले हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के बिजी शेड्यूल में इन खिलाड़ियों को तैयारी करने का मौका मिल रहा है। माना जा रहा है कि पैट कमिंस की वापसी 4 दिसंबर से गाबा में होने वाले दूसरे मैच में हो सकती है।