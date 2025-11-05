Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia name squad for first Ashes Test Steve Smith Jake Weatherald new Face Sam Konstas drop Marnus Labuschagne back
पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कप्तान बदला; नए प्लेयर को किया टीम में शामिल

पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कप्तान बदला; नए प्लेयर को किया टीम में शामिल

संक्षेप: एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। कप्तानी पहले मैच में स्टीव स्मिथ करेंगे, क्योंकि चोट के कारण पैट कमिंस बाहर हैं। एक नया खिलाड़ी भी टीम में शामिल किया गया है।

Wed, 5 Nov 2025 07:30 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड के खिलाफ 21 नवंबर से शुरू हो रही पांच मैचों की ऐतिहासिक एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। कप्तान पैट कमिंस पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ये बात पहले से तय थी। उनकी जगह पर स्टीव स्मिथ कप्तानी करते नजर आएंगे। इसके अलावा कई हैरान करने वाले फैसले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स ने लिए हैं। एक ऐसे खिलाड़ी को भी टीम में शामिल किया है, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑस्ट्रेलिया की टीम में मार्नस लाबुशेन की वापसी हो गई है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सैम कोन्स्टास को बाहर कर दिया गया है, जो अपने डेब्यू मैच को छोड़कर किसी भी मैच में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। कई मौके उनको मिले, लेकिन इस युवा खिलाड़ी का साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी सीरीज से पहले छोड़ दिया है। जेक वेदरल्ड को टीम में शामिल किया है, जो पहली बार टेस्ट टीम में चुने गए हैं। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं हैं। वे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में डेब्यू कर सकते हैं।

अगर मार्नस लाबुशेन से ओपनिंग नहीं कराई जाती है तो बाएं हाथ के बल्लेबाज जेक वेदरल्ड ही ओपनर के तौर पर डेब्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद से हर एक स्लॉट भरा हुआ है। जेक वेदरल्ड को 76 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव है और वे 5000 से ज्यादा रन रेड बॉल क्रिकेट में बना चुके हैं। गेंदबाजी में पैट कमिंस की जगह जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के साथ स्कॉट बोलैंड होंगे।

पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम इस प्रकार है

स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरोन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर

ऑस्ट्रेलिया की टीम के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने ये भी जानकारी दी है कि इनमें से 14 खिलाड़ी शेफील्ड शील्ड के अगले मैच में भी खेलने वाले हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के बिजी शेड्यूल में इन खिलाड़ियों को तैयारी करने का मौका मिल रहा है। माना जा रहा है कि पैट कमिंस की वापसी 4 दिसंबर से गाबा में होने वाले दूसरे मैच में हो सकती है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Australia Cricket Team Steve Smith Pat Cummins अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |