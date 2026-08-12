ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश मैच के लिए प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान, स्टार्क-कमिंस और हेजलवुड दिखेंगे एकसाथ

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले मैच के लिए प्लेइंग इलेवन की घोषणा की है। बोलैंड को जगह नहीं मिली है। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सबसे मजबूत टीम चुनी है।

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। इस टीम में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की तिकड़ी एक साथ खेलते हुए दिखेगी। पैट कमिंस के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने पहले मुकाबले के लिए मजबूत टीम चुनी है। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 अगस्त से डॉर्विन में पहला मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले एक साल के अंदर 21 टेस्ट मैच खेलने वाली है। ऐसे में खिलाड़ियों की फिटनेस सबसे बड़ी चुनौती होगी। कप्तान पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच के लिए स्कॉट बोलैंड को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा है। पैट कमिंस ने मैच से एक दिन पहले टीम लाइन-अप की पुष्टि की।

ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए टीम घोषणा कर दी है। टीम में जॉश हेजलवुड की वापसी हुई। वहीं तेज गेंदबाज स्टॉक बोलैंड को एकदश मे जगह नहीं मिली। डार्विन में 22 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी हो रही है और ऑस्ट्रेलिया का पसंदीदा गेंदबाजी आक्रमण एक साल से अधिक समय पहले वेस्टइंडीज के दौरे के बाद पहली बार एक साथ खेल रहा है। हेजलवुड ने पिछले अक्टूबर से कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है, क्योंकि चोट के कारण वह पूरी एशेज सीरीज नहीं खेल पाए थे, जबकि कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ़ सिर्फ़ एक बार खेले थे। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका यह एकमात्र मैच था। नाथन लियोन की भी वापसी हो रही है, जिनकी एशेज सीरीज एडिलेड में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बीच में ही खत्म हो गई थी।

जोश हेजलवुड की हुई वापसी कमिंस ने कहा, "मुझे लगता है कि हम पक्का थे कि हम लियोन को टीम में चाहते हैं, इसलिए बस यह तय कर रहे थे कि तेज गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन क्या होगा। इसलिए हमने जॉश को चुना, हम जाहिर है स्कॉटी की काबिलियत जानते हैं। यह हमेशा एक मुश्किल फैसला होता है। मुझे लगता है कि यह ऐसी स्थिति है जहाँ आप स्कॉटी से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, सिवाय इसके कि आगे बहुत सारा क्रिकेट है, लेकिन वह अपनी अहमियत और अपनी काबिलियत जानते हैं, और मुझे यकीन है कि वह जल्द ही किसी लियोन किसी मैच में खेलेंगे।"

नाथन लियोन के आने से खुश कप्तान पैट कमिंस कमिंस लियोन की वापसी से खुश थे, जिन्हें पिछले साल दो डे-नाइट टेस्ट मैचों से बाहर रखा गया था, लेकिन चोट लगने से पहले एशेज जीतने में मदद करने के लिए एडिलेड में उन्होंने शानदार भूमिका निभाई थी।

उन्होंने कहा, "मैं कुछ दिन पहले एडिलेड टेस्ट का कुछ फुटेज देख रहा था और मुझे लगता है कि सालों में उन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी वहीं की थी। इसलिए यह चोट बहुत गलत समय पर लगी, लेकिन वह बहुत अच्छे रहे हैं। यह बात सबको पता है कि उन्होंने पिछले छह महीनों में कितनी कड़ी मेहनत की है। वह हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं और इस मौके का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वह बहुत अच्छी फिटनेस में दिख रहे हैं। वह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक कप्तान और टीम-मेट के तौर पर, उनका वापस आना बहुत शानदार होगा।"

ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर तय कैमरून ग्रीन और ब्यू वेबस्टर मध्यम क्रम में एलेक्स कैरी के साथ खेलेंगे, जबकि जेक वेदरल्ड ट्रैविस हेड के साथ ओपनिंग करेंगे। वे अपनी उस जोड़ी को जारी रखेंगे जो एशेज की शुरुआत में बनी थी। कैरी ने हाल ही में कहा था कि वह बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कमिंस ने बताया कि वह नंबर 6 पर ही खेलेंगे।

कमिंस ने कहा, "केज ने हमारे लिए नंबर 6 पर कुछ मैच जिताए हैं। मुझे छठे और सातवें नंबर पर उनके और वेबस्टर का कॉम्बिनेशन पसंद है। मुझे लगता है कि ग्रीन नंबर 5 के लिए अच्छे हैं, इसलिए आप कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि टीम इसी तरह सबसे अच्छा काम करेगी। यह एक अच्छी समस्या है कि जब आपके पास केज़ जैसा खिलाड़ी हो, तो आपको लगता है कि वह अपनी मौजूदा जगह से ऊपर भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है।"