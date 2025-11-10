कहीं ऑस्ट्रेलिया मुझे अपने यहां आने से रोक न दे; जेमिमा रोड्रिग्स ने लिए कंगारुओं के मजे

संक्षेप: महिला बिग बैश लीग खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंची जेमिमा रोड्रिग्स ने विश्व कप सेमीफाइनल मैच को लेकर मजाकिया लहजे में कॉमेंट किया है। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होने कहा कि सेमीफाइनल में जीत के बाद उन्हें डर था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया उन्हें अपने यहां आने से रोक न दे।

महिला विश्व कप की स्टार जेमिमा रोड्रिग्स अभी महिला बिग बैश लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं। वह ब्रिसबेन हीट टीम का हिस्सा हैं। अपनी टीम के पहले मैच से पहले ब्रॉडकास्टर से बातचीत में उन्होंने महिला विश्व कप सेमीफाइनल मैच के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के मजे ले लिए। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि उस मैच के बाद उन्हें डर था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया उन्हें अपने यहां आने से रोक न दे। विश्व कप सेमीफाइनल में रोड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 134 गेंदों पर नाबाद 127 रन की पारी खेली थी और भारत ने 339 रन के रिकॉर्ड टारगेट को चेज करके इतिहास रच दिया था।

25 वर्ष की स्टार बैटर ने कहा, 'मैं निश्चित नहीं थी कि सेमीफाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया मुझे अपना बॉर्डर पार करने देगा लेकिन ईमानदारी से कहूं तो सभी ने बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। महिला क्रिकेट के ग्रोथ को लेकर बहुत खुश है क्योंकि उसजीत के बाद हमें पता है कि सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में महिला क्रिकेट बहुत ही ज्यादा बदलने वाला है।'

महिला विश्व के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल की थी। उसके बाद फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर टीम इंडिया ने पहली बार महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भी 2005 और 2017 में भारतीय टीम महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था।

जेमिमा रोड्रिग्स ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शतकीय पारी तो इतिहास में दर्ज हो गई। हालांकि महिला बिग बैश लीग में रोड्रिग्स की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई है। पहले मैच में वह अपनी टीम ब्रेसबेन हीट की तरफ से 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन ही बना सकी थीं।