टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने हैं। मोहम्मद कैफ ने वनडे सीरीज को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत दो धाकड़ गेंदबाजों को बुरी तरह मिस करने वाला है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 12:16 PM
ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया बुरी तरह...मोहम्मद कैफ ने किया चौंकाने वाला दावा, क्या सिलेक्शन में हुई गलती?

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का 19 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है। भारत को ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने हैं। वनडे में स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। वह टी20 सीरीज में खेलेंगे। वहीं, धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया। भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में टीम इंडिया को बुमराह और शमी की कमी बहुत तरह खलने वाली है। कैफ का मानना है कि दोनों गेंदबाजों के नहीं खेलने पर ऑस्ट्रेलियाई खेम गदगद होगा। बुमराह 89 और शमी 108 वनडे खेल चुके हैं।

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन के दौरान कहा, ''भारतीय वनडे टीम टीम में बुमराह और शमी नहीं हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बहुत खुश होगा, उसे दोनों को नहीं खेलना पड़ेगा। जब ट्रैविस हेड ओपनिंग करने आएंगे तो बुमराह गेंदबाजी नहीं करेंगे और शमी नहीं दिखेंगे। उनके लिए बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। इन दो भारतीय गेंदबाजों का नाम बहुत बड़ा है। जब शमी जैसा गेंदबाज खेलता है और उन्हें बल्लेबाज वॉर्म करते हुए देखता है तो उसका अलग माइंडसेट बदल जाता है। बल्लेबाज सोचता है कि आज यह खेल रहा है तो मुझे थोड़ा संभलकर खेलने होगा क्योंकि बहुत तगड़ा गेंदबाज उतरने वाला है। ऐसे में पूरा गेम प्लान ही बदल जाता है।''

पूर्व बल्लेबाज ने आगे कहा, ''शमी अगर वार्मअप करते हुए दिख जाएं तो मैच से पहले ही उनका खौफ बल्लेबाज के मन में बैठ जाता है। मुझे लगता है कि आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम इन दो गेंदबाजों को बहुत बुरी तरह मिस करने वाली है। हेड और मिचेल मार्श के सामने अगर बुमराह और शमी जैसे गेंदबाज नहीं होंगे तो उनके लिए वारे-नियारे हैं। ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बहुत कम हो जाएगा।'' बुमराह फिलहाल इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेल रहे हैं। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में आयोजित होगा। वहीं, शमी भारत के लिए आखिरी बार मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेले थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव।

