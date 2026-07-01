ऑस्ट्रेलिया ने वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में की तूफानी एंट्री, बनाए ढेर सारे रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में तूफानी एंट्री की और ढेर सारे रिकॉर्ड इस दौरान बनाए। ऐश गार्डनर ने तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच सेमीफाइनल या फाइनल में जीता है।
Women's T20 World Cup 2026 के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगभग एकतरफा मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराया और फाइनल में प्रवेश किया। 6 बार की चैंपियन टीम 8वीं बार फाइनल में पहुंची है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा किसी और टीम ने फाइनल नहीं खेला है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक बार टीम को फाइनल में हार मिली थी, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ ही आई थी। हर बार ऑस्ट्रेलिया ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। यह भी एक रिकॉर्ड था।
वेस्टइंडीज की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 125/7 पर रोक दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 126 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी तो शुरुआत तेज रही। हालांकि, दो विकेट 43 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन सिर्फ 13 ओवर में 8 विकेट शेष रहते ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की और रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल में प्रवेश किया। इससे ज्यादा फाइनल किसी अन्य टीम ने नहीं खेले हैं। 42 गेंद शेष रहते टीम को जीत मिली, जो वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में सबसे बड़ी जीत गेंद शेष रहने के हिसाब से है।
ऑस्ट्रेलिया के ही नाम पहले यह रिकॉर्ड दर्ज था। 29 गेंद शेष रहते इंग्लैंड को 2014 के टी20 विश्व कप के फाइनल में मीरपुर के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने धूल चटाई थी, लेकिन इस बार तो पूरे 7 ओवर पहले टीम सेमीफाइनल जीत गई। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टइंडीज पर यह ओवरऑल 16वीं जीत थी, जबकि वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह छठी जीत थी। एक ही मुकाबला वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप में जीता है, जो कि 2016 के टी20 विश्व कप का फाइनल था, जो कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला गया था।
गार्डनर ने बनाया कमाल का रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर ऐश गार्डनर ने भी एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया। गार्डनर ने तीसरी बार वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है, जो किसी भी अन्य खिलाड़ी से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड एंड वेल्स में जारी आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है। लीग फेज में 5 मुकाबले जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में भी अजेय रही और सातवीं ट्रॉफी जीतने की दावेदारी पेश कर दी है। दूसरा सेमीफाइनल मेजबान इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। उसकी विजेता टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से लोहा लेना होगा।
वेस्टइंडीज के नजरिए से देखें तो सिर्फ एक बार ही वेस्टइंडीज की टीम ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की है और उस सीजन फाइनल भी जीता है। कुल सात बार टीम वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली है, लेकिन उनमें से 6 बार टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वेस्टइंडीज की टीम ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड को भी हराया था, लेकिन कैरेबियाई टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती से पार नहीं पा सकी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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