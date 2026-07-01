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ऑस्ट्रेलिया ने वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में की तूफानी एंट्री, बनाए ढेर सारे रिकॉर्ड

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में  तूफानी एंट्री की और ढेर सारे रिकॉर्ड इस दौरान बनाए। ऐश गार्डनर ने तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच सेमीफाइनल या फाइनल में जीता है। 

ऑस्ट्रेलिया ने वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में की तूफानी एंट्री, बनाए ढेर सारे रिकॉर्ड

Women's T20 World Cup 2026 के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगभग एकतरफा मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराया और फाइनल में प्रवेश किया। 6 बार की चैंपियन टीम 8वीं बार फाइनल में पहुंची है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा किसी और टीम ने फाइनल नहीं खेला है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक बार टीम को फाइनल में हार मिली थी, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ ही आई थी। हर बार ऑस्ट्रेलिया ने वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। यह भी एक रिकॉर्ड था।

वेस्टइंडीज की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 125/7 पर रोक दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 126 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी तो शुरुआत तेज रही। हालांकि, दो विकेट 43 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन सिर्फ 13 ओवर में 8 विकेट शेष रहते ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की और रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल में प्रवेश किया। इससे ज्यादा फाइनल किसी अन्य टीम ने नहीं खेले हैं। 42 गेंद शेष रहते टीम को जीत मिली, जो वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में सबसे बड़ी जीत गेंद शेष रहने के हिसाब से है।

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ऑस्ट्रेलिया के ही नाम पहले यह रिकॉर्ड दर्ज था। 29 गेंद शेष रहते इंग्लैंड को 2014 के टी20 विश्व कप के फाइनल में मीरपुर के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने धूल चटाई थी, लेकिन इस बार तो पूरे 7 ओवर पहले टीम सेमीफाइनल जीत गई। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टइंडीज पर यह ओवरऑल 16वीं जीत थी, जबकि वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह छठी जीत थी। एक ही मुकाबला वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप में जीता है, जो कि 2016 के टी20 विश्व कप का फाइनल था, जो कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला गया था।

गार्डनर ने बनाया कमाल का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर ऐश गार्डनर ने भी एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया। गार्डनर ने तीसरी बार वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है, जो किसी भी अन्य खिलाड़ी से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड एंड वेल्स में जारी आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है। लीग फेज में 5 मुकाबले जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में भी अजेय रही और सातवीं ट्रॉफी जीतने की दावेदारी पेश कर दी है। दूसरा सेमीफाइनल मेजबान इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। उसकी विजेता टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से लोहा लेना होगा।

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वेस्टइंडीज के नजरिए से देखें तो सिर्फ एक बार ही वेस्टइंडीज की टीम ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की है और उस सीजन फाइनल भी जीता है। कुल सात बार टीम वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली है, लेकिन उनमें से 6 बार टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वेस्टइंडीज की टीम ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड को भी हराया था, लेकिन कैरेबियाई टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती से पार नहीं पा सकी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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