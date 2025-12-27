Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia lost a Ashes test for the first time under Steve Smith Captaincy his winning streak ended in MCG
स्टीव स्मिथ की कप्तानी में पहली बार हुई ये 'अनहोनी', एशेज टेस्ट हारी ऑस्ट्रेलियाई टीम

स्टीव स्मिथ की कप्तानी में पहली बार हुई ये 'अनहोनी', एशेज टेस्ट हारी ऑस्ट्रेलियाई टीम

संक्षेप:

स्टीव स्मिथ की कप्तानी में पहली बार एक 'अनहोनी' हुई है। एशेज टेस्ट ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली बार स्टीव स्मिथ की कप्तानी में हारी है। जीत या कम से कम ड्रॉ का सिलसिला बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में आकर थम गया।

Dec 27, 2025 03:39 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित जंग यानी एशेज को एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, लेकिन सीरीज के चौथे मैच में शनिवार 27 दिसंबर को इंग्लैंड ने जीत दर्ज की। 3-1 से अभी भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अजेय बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG पर खेले गए चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। यह हार न केवल ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए निराशाजनक रही, बल्कि कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ के लिए भी मनहूस साबित हुई। स्टीव स्मिथ के एक शानदार रिकॉर्ड पर भी विराम लग गया, जो उन्होंने पिछले 8 सालों में कायम कर रखा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, स्टीव स्मिथ की कप्तानी में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम को एशेज सीरीज के मैच में हार मिली है। पैट कमिंस की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को दो टेस्ट जिता दिए थे। तीसरे मैच में पैट कमिंस ने कप्तानी की, लेकिन चोट से बचने के लिए वे चौथे और पांचवें टेस्ट से बाहर हैं। ऐसे में कप्तानी फिर से स्टीव स्मिथ को करनी पड़ी, लेकिन पहली बार एशेज टेस्ट में बतौर कप्तान स्टीव स्मिथ को हार मिली है। उनका अजेय टूट गया है, जो साल 2017 से अब तक चला आ रहा था।

स्मिथ ने जब भी किसी एशेज टेस्ट मैच में कप्तानी की तो उन मैचों में या तो ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली या फिर मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ था। हालांकि, मेलबर्न की चुनौतीपूर्ण पिच पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने स्मिथ की इस 'अजेय' बादशाहत को खत्म कर दिया। इस मैच में दोनों टीमों के गेंदबाजों का दबदबा रहा। दो दिन में 36 विकेट गिर गए, लेकिन बाजी ऑस्ट्रेलिया के हाथ से फिसल गई। एशेज में स्टीव स्मिथ के कैप्टेंसी रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 9 एशेज टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तानी की है, जिनमें से 7 मैचों में टीम को जीत मिली है और एक मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। एक मुकाबले में हार मिली है, जो एमएसजी में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था।

Steve Smith Ashes

एशेज में स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड बतौर कप्तान

2017: ब्रिस्बेन में जीत

2017: पर्थ (WACA) में जीत

2017: सिडनी में जीत

2017: मेलबर्न(MCG) में ड्रॉ

2021: एडिलेड में जीत

2025: पर्थ में जीत

2025: ब्रिस्बेन (गाबा) में जीत

2025: मेलबर्न में पहली हार

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Steve Smith Australia Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |