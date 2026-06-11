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ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 0/3, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार शर्म से झुका कंगारुओं का सिर

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
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ऑस्ट्रेलिया ने बिना खाता खोले वनडे इंटरनेशनल मैच में 3 विकेट गंवा दिए। दो ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का खाता ही नहीं खुल पाया। यह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार हुआ है। 

ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 0/3, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार शर्म से झुका कंगारुओं का सिर

ऑस्ट्रेलिया के लिए गुरुवार 11 जून की सुबह एक शर्मनाक सुबह के रूप में दर्ज हो गई है। वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम मेजबान बांग्लादेश से भिड़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान जोश इंग्लिस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा, लेकिन उनका ये फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 3 विकेट बिना खाता खोले गंवा दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी शून्य पर इतने ज्यादा विकेट नहीं खोए थे। बांग्लादेश की टीम ने भी इतिहास रचा है कि उसने दो टीमों के शून्य पर 3 विकेट वनडे मैच में गिराए हैं।

दरअसल, बांग्लादेश के लिए गेंदबाजी की शुरुआत तस्किन अहमद ने की। तस्किन ने पहले ओवर की तीन गेंदों को डॉट फेंका, जबकि चौथी गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान जोश इंग्लिश आए। अगली दो गेंदों पर उनसे भी रन नहीं बना। दूसरा ओवर मुस्तफिजुर रहमान लेकर आए। उन्होंने पहली गेंद पर कूपर कोनोली को चलता कर दिया। वे भी अपना और टीम का खाता नहीं खोल पाए। वे गोल्डन डक का शिकार हुए। इसके बाद मैट रेन शॉ बल्लेबाजी के लिए उतरे।

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मैट रेनशॉ के खिलाफ चार गेंदें मुस्तफिजुर रहमान ने डॉट फेंकी। ओवर की आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने लिटन दास के हाथों रेनशॉ को भी शून्य पर चलता किया। इस तरह दो ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 0 पर 3 था। तीन बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की टीम के इतिहास में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार था, जब टीम का स्कोर 0/3 था। इससे पहले एक रन, दो रन और चार पर 3-3 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने जरूर खोए, लेकिन पहली बार टीम ने 3 विकेट गंवाए और एक भी रन बोर्ड पर नहीं लगाया।

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा चौथी बार हुआ है, जब किसी टीम का स्कोर 3 विकेट गिरने के बाद शून्य हो। सबसे पहले बांग्लादेश ने ही 3 विकेट शून्य पर साल 2003 में वर्ल्ड कप के मैच में खोए थे, जब श्रीलंका के चमिंडा वास ने हैट्रिक ली थी। दूसरे नंबर पर कनाडा की टीम का नाम है, जो 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शून्य पर 3 विकेट गंवा दी थी। 2009 में जिम्बाब्वे की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ शून्य पर 3 विकेट खो दिए थे। इस तरह बांग्लादेश पहला देश है, जिसने दो टीमों की यह हालत की है कि 3 विकेट चटका दिए और एक भी रन नहीं दिया।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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