WTC Points Table में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खत्म, अफ्रीका की जीत से न्यूजीलैंड बना नंबर-1; भारत चौथे पर पहुंचा
ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार दो हार से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर खिसक गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जीतने से न्यूजीलैंड को फायदा हुआ है, जबकि वेस्टइंडीज की जीत से भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है।
दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट मैच में 176 रनों से करारी शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया की अफ्रीका के खिलाफ ये लगातार दूसरी हार है। केपटाउन में खेले गए तीसरे मैच को अपने नाम करके दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती। ऑस्ट्रेलिया को लगातार दो हार से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में काफी नुकसान हुआ है। टीम पहले नंबर से सीधे तीसरे स्थान पर खिसक गई है। वहीं अफ्रीका की जीत से न्यूजीलैंड की टीम अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में हराया, जिससे भारतीय टीम अब चौथे पायदान पर आ गई है।
ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत हुई खत्म
ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच से पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में अपना दबदबा बनाकर रखा था और नौ मैच जीतकर पहले स्थान पर काबिज थी। लेकिन शनिवार को केपटाउन में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम के 69.23 प्रतिशत अंक रह गए हैं और अब वह न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो मैचों में हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिशत अंक 75 से घटकर 69.23 हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीसी 2025-27 में अब तक 13 मैच खेले हैं और नौ में जीत हासिल की है, जबिक 4 मुकाबले गंवाए हैं।
भारत को कैसे हुआ फायदा?
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है। शनिवार को बांग्लादेश की टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिससे बांग्लादेश की टीम के अब 47.62 अंक ही रह गए हैं और वह टेबल में पांचवें स्थान पर खिसक गया है। वेस्टइंडीज की जीत से भारतीय टीम चौथे स्थान पर आ गई है। भारतीय टीम इस तालिका में 51.52 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। भारत ने 11 मैच खेलते हुए 5 जीते हैं और 4 गंवाए हैं। भारत को जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सभी मुकाबले जीतने होंगे।
दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर पहुंची
साउथ अफ्रीका की टीम लगातार दूसरी जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया को लगातार दो मैच हराने के बाद टीम के 71.43 प्रतिशत अंक हो गए हैं। अफ्रीका ने सात मैच खेलते हुए पांच में जीत दर्ज की है और दो मुकाबले गंवाए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी