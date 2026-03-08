होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

न्यूजीलैंड के पास है वह रिकॉर्ड बनाने का मौका, जो अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नाम है

Mar 08, 2026 12:50 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड की टीम के पास वह रिकॉर्ड बनाने का मौका है, जो अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया ने तीनों फॉर्मेट में कम से कम एक ट्रॉफी जीती है। न्यूजीलैंड के पास भी यही रिकॉर्ड बनाने का मौका है।

न्यूजीलैंड के पास है वह रिकॉर्ड बनाने का मौका, जो अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नाम है

ऑस्ट्रेलिया दुनिया की एकमात्र टीम है, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कम से कम एक-एक ट्रॉफी जीती है। इस उपलब्धि को न्यूजीलैंड की टीम भी अपने नाम कर सकती है। इसके लिए न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया को हराना है। आज यानी रविवार 8 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है।

ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि टी20 फॉर्मेट में टी20 विश्व कप जीता हुआ है। वनडे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया ने कई बार वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। यही रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की टीम भी अपने नाम कर सकती है, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की हुई है।

ये भी पढ़ें:LIVE: इंडिया और न्यूजीलैंड की भिड़ंत, सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में महामुकाबला

अगर टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल न्यूजीलैंड की टीम जीत जाएगी तो दूसरी ऐसी टीम बन जाएगी, जिसने टी20, टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में कम से कम एक-एक ट्रॉफी जीती हुई है। न्यूजीलैंड ने 2021 में डब्ल्यूटीसी का टाइटल जीता था, जबकि 2000 में भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में है, क्या इस बार खिताबी सूखा ये टीम समाप्त कर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी।

अगर भारत ने खिताबी मैच में जीत दर्ज की तो फिर भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा, जिसके पास टी20 वर्ल्ड कप की तीन ट्रॉफियां होंगी, क्योंकि भारत अब संयुक्त रूप से दो-दो ट्रॉफी हासिल करने वाले तीसरा देश है। भारत ने 2007 और 2024 में टी20 विश्व कप की ट्रॉफी उठाई है। भारत ने अगर टी20 विश्व कप फाइनल जीता तो फिर भारतीय टीम पहली ऐसी टीम होगी, जिसने अपने टाइटल को डिफेंड किया है और घर पर भी ट्रॉफी उठाई है, क्योंकि अभी तक कोई भी मेजबान टीम टी20 विश्व कप की चैंपियन नहीं बनी है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
New Zealand Cricket Team T20 World Cup T20 World Cup 2026 अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।