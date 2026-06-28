Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को सिर्फ टीम इंडिया ने दी है चुनौती, देखें पिछले 8 साल के हैरान करने वाले आंकड़े

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

ICC Women's T20 World Cup 2026 में आज करो या मरो का मुकाबला टीम इंडिया के लिए है। भारतीय टीम अगर आज हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से उनका सामना आखिरी मैच में होना है।

ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को सिर्फ टीम इंडिया ने दी है चुनौती, देखें पिछले 8 साल के हैरान करने वाले आंकड़े

मेंस क्रिकेट की तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम का दबदबा वुमेंस क्रिकेट में भी दिखता है। पिछले 5 टी20 वर्ल्ड कप के अगर आंकड़े निकाले जाएं तो आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2018 से सिर्फ 3 ही मुकाबले हारी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बादशाहत वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रही है। हालांकि, इस बादशाहत को भारतीय टीम ने ही चुनौती दी है। आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फिर से दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। इस बार मुकाबला लीग फेज का है, लेकिन दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई वाला है। इससे पहले जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े कैसे हैं।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2018 से अब तक टी20 वर्ल्ड कप के पांच एडिशन खेल लिए हैं। इनमें कुल 27 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की टीम खेली है और इनमें से 24 मैचों में टीम को जीत मिली है। सिर्फ 3 ही मैच ऑस्ट्रेलिया ने इन 8 सालों में गंवाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस बादशाहत को टीम इंडिया ने ही चुनौती दी है, क्योंकि जो 3 मुकाबले कंगारू टीम हारी है। उनमें से दो मुकाबलों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है। वहीं, एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने हराया है।

ये भी पढ़ें:टूट गया Ind vs Pak मैच का रिकॉर्ड, वुमेंस T20 WC में दर्शकों ने रचा नया इतिहास

साउथ अफ्रीका ने पिछली बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वहीं, टीम इंडिया ने 2020 के ग्रुप फेज के मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। इसके अलावा 2018 के टी20 विश्व कप मैच में भी भारत ने ही ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस तरह 2018, 2020, 2023, 2024 और 2026 के पांच टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 3 बार हार मिली है, जिनमें से दो बार भारत और एक बार साउथ अफ्रीका ने उन्हें हराया है।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू समेत 2 बदलाव? अय्यर ले सकते हैं कुछ बड़े फैसले!!

वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन

2026 के एडिशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने लगातार चार मैच जीत लिए हैं। साउथ अफ्रीका को भी लीग फेज में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। हालांकि, अभी तक उन्हें सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिला है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के पास 8-8 अंक हासिल करने का मौका है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खाते में पहले से हैं। ऐसे में आज अगर साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की और फिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो तीनों टीमों के 8-8 अंक हो जाएंगे और फिर बात नेट रन रेट पर आकर अटकेगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Womens T20 World Cup India Women Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।