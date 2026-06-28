ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को सिर्फ टीम इंडिया ने दी है चुनौती, देखें पिछले 8 साल के हैरान करने वाले आंकड़े
ICC Women's T20 World Cup 2026 में आज करो या मरो का मुकाबला टीम इंडिया के लिए है। भारतीय टीम अगर आज हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से उनका सामना आखिरी मैच में होना है।
मेंस क्रिकेट की तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम का दबदबा वुमेंस क्रिकेट में भी दिखता है। पिछले 5 टी20 वर्ल्ड कप के अगर आंकड़े निकाले जाएं तो आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2018 से सिर्फ 3 ही मुकाबले हारी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बादशाहत वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रही है। हालांकि, इस बादशाहत को भारतीय टीम ने ही चुनौती दी है। आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फिर से दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। इस बार मुकाबला लीग फेज का है, लेकिन दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई वाला है। इससे पहले जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े कैसे हैं।
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2018 से अब तक टी20 वर्ल्ड कप के पांच एडिशन खेल लिए हैं। इनमें कुल 27 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की टीम खेली है और इनमें से 24 मैचों में टीम को जीत मिली है। सिर्फ 3 ही मैच ऑस्ट्रेलिया ने इन 8 सालों में गंवाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस बादशाहत को टीम इंडिया ने ही चुनौती दी है, क्योंकि जो 3 मुकाबले कंगारू टीम हारी है। उनमें से दो मुकाबलों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है। वहीं, एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने हराया है।
साउथ अफ्रीका ने पिछली बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वहीं, टीम इंडिया ने 2020 के ग्रुप फेज के मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। इसके अलावा 2018 के टी20 विश्व कप मैच में भी भारत ने ही ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस तरह 2018, 2020, 2023, 2024 और 2026 के पांच टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 3 बार हार मिली है, जिनमें से दो बार भारत और एक बार साउथ अफ्रीका ने उन्हें हराया है।
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन
2026 के एडिशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने लगातार चार मैच जीत लिए हैं। साउथ अफ्रीका को भी लीग फेज में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। हालांकि, अभी तक उन्हें सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिला है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के पास 8-8 अंक हासिल करने का मौका है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खाते में पहले से हैं। ऐसे में आज अगर साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की और फिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो तीनों टीमों के 8-8 अंक हो जाएंगे और फिर बात नेट रन रेट पर आकर अटकेगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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