Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia has released its squad for Sydney test Pat Cummins rested Steve Smith to captain
एशेज 2025-26: सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, पैट कमिंस को आराम, स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी

एशेज 2025-26: सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, पैट कमिंस को आराम, स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी एशेज 2025-26 श्रृंखला के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। यह मुकाबला 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है और पहले ही एशेज पर अपना कब्जा बरकरार रखा है।

Jan 01, 2026 10:14 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी एशेज 2025-26 श्रृंखला के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। यह मुकाबला 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है और पहले ही एशेज पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हालांकि, पिछला मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था, इसलिए सिडनी टेस्ट में मेजबान टीम की नजरें शानदार वापसी और जीत के साथ श्रृंखला समाप्त करने पर टिकी होंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टीम प्रबंधन ने पैट कमिंस को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया है। उनकी अनुपस्थिति में दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालना जारी रखेंगे। कमिंस को आराम देने का मुख्य कारण उनकी पीठ के निचले हिस्से की चोट और भविष्य की योजनाएं हैं। सूत्रों के अनुसार, "मैनेजमेंट ने कमिंस को आराम देने का फैसला किया है ताकि उनके वर्कलोड को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि टी20 विश्व कप 2026 से पहले उनका पूरी तरह फिट रहना टीम के लिए जरूरी है"। कमिंस इसी चोट के कारण श्रृंखला के शुरुआती दो टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे।

खिलाड़ियों के चयन की बात करें तो अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि उनके करियर को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। ख्वाजा ने अब तक तीन मैचों में 30.60 की औसत से 153 रन बनाए हैं, जिसमें एडिलेड में लगाया गया अर्धशतक उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने इस अंतिम टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम में कोई अन्य बदलाव नहीं किया है।

सिडनी टेस्ट के लिए पूरा स्क्वॉड इस प्रकार है:

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |