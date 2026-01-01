एशेज 2025-26: सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, पैट कमिंस को आराम, स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी एशेज 2025-26 श्रृंखला के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। यह मुकाबला 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है और पहले ही एशेज पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हालांकि, पिछला मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था, इसलिए सिडनी टेस्ट में मेजबान टीम की नजरें शानदार वापसी और जीत के साथ श्रृंखला समाप्त करने पर टिकी होंगी।
टीम प्रबंधन ने पैट कमिंस को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया है। उनकी अनुपस्थिति में दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालना जारी रखेंगे। कमिंस को आराम देने का मुख्य कारण उनकी पीठ के निचले हिस्से की चोट और भविष्य की योजनाएं हैं। सूत्रों के अनुसार, "मैनेजमेंट ने कमिंस को आराम देने का फैसला किया है ताकि उनके वर्कलोड को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि टी20 विश्व कप 2026 से पहले उनका पूरी तरह फिट रहना टीम के लिए जरूरी है"। कमिंस इसी चोट के कारण श्रृंखला के शुरुआती दो टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे।
खिलाड़ियों के चयन की बात करें तो अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि उनके करियर को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। ख्वाजा ने अब तक तीन मैचों में 30.60 की औसत से 153 रन बनाए हैं, जिसमें एडिलेड में लगाया गया अर्धशतक उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने इस अंतिम टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम में कोई अन्य बदलाव नहीं किया है।
सिडनी टेस्ट के लिए पूरा स्क्वॉड इस प्रकार है:
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर।