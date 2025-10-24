भारत का ODI में कभी सूपड़ा साफ नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया, गिल-गंभीर की अगुवाई में लग सकता है ये कलंक

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर तीसरे और आखिरी मैच में भी भारत को हार का सामना करना पड़ता है तो कंगारू इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर भारत का सूपड़ा साफ कर देंगे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने द्वीपक्षीय सीरीज में कभी भारत का सूपड़ा साफ नहीं किया है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार, 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। इस मैच में भी अगर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर पर बड़ा कलंक लग सकता है। सीरीज का पहले दो मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है, अगर तीसरे और आखिरी मैच में भी भारत को हार का सामना करना पड़ता है तो कंगारू इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर भारत का सूपड़ा साफ कर देंगे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने द्वीपक्षीय सीरीज में कभी भारत का सूपड़ा साफ नहीं किया है।

जी हां, भारत आखिरी बार 1984 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में एक भी मैच जीतने में असफल रहा था। 5 मैच की उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 3-0 से रौंदा था।

शुभमन गिल के लिए बतौर कप्तान यह पहली वनडे सीरीज है, अगर भारत यह सीरीज 3-0 से हारता है तो यह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी।

वहीं गौतम गंभीर का बतौर कोच ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। उनके कोच बनने के बाद भारत 12 साल बाद घर में कोई टेस्ट सीरीज हारा। न्यूजीलैंड ने भारत में 36 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती। श्रीलंका के खिलाफ भारत को वनडे सीरीज में 36 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। 10 साल बाद भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। अब एडिलेड में 12 साल बाद भारत कोई वनडे मैच हारा।