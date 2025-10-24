Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Australia has never been able to whitewash India in ODI History Shubman Gill Gautam Gambhir could be tarnished
भारत का ODI में कभी सूपड़ा साफ नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया, गिल-गंभीर की अगुवाई में लग सकता है ये कलंक

भारत का ODI में कभी सूपड़ा साफ नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया, गिल-गंभीर की अगुवाई में लग सकता है ये कलंक

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर तीसरे और आखिरी मैच में भी भारत को हार का सामना करना पड़ता है तो कंगारू इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर भारत का सूपड़ा साफ कर देंगे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने द्वीपक्षीय सीरीज में कभी भारत का सूपड़ा साफ नहीं किया है।

Fri, 24 Oct 2025 01:13 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार, 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। इस मैच में भी अगर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर पर बड़ा कलंक लग सकता है। सीरीज का पहले दो मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है, अगर तीसरे और आखिरी मैच में भी भारत को हार का सामना करना पड़ता है तो कंगारू इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर भारत का सूपड़ा साफ कर देंगे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने द्वीपक्षीय सीरीज में कभी भारत का सूपड़ा साफ नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:तिलक वर्मा को हो गई थी जानलेवा बीमारी, डॉक्टर ने कहा था कुछ देर और हो जाती तो...

जी हां, भारत आखिरी बार 1984 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में एक भी मैच जीतने में असफल रहा था। 5 मैच की उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 3-0 से रौंदा था।

शुभमन गिल के लिए बतौर कप्तान यह पहली वनडे सीरीज है, अगर भारत यह सीरीज 3-0 से हारता है तो यह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से अब कितना दूर रोहित? क्या AUS टूर पर रच पाएंगे इतिहास

वहीं गौतम गंभीर का बतौर कोच ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। उनके कोच बनने के बाद भारत 12 साल बाद घर में कोई टेस्ट सीरीज हारा। न्यूजीलैंड ने भारत में 36 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती। श्रीलंका के खिलाफ भारत को वनडे सीरीज में 36 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। 10 साल बाद भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। अब एडिलेड में 12 साल बाद भारत कोई वनडे मैच हारा।

सिडनी में कैसा रहा है भारत का रिकॉर्ड?

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 19 वनडे मैच खेले हैं जिसमें टीम इंडिया सिर्फ दो ही बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही है, वहीं 16 बार यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भारत 2008 में पहली बार और 2016 में आखिरी बार सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब रहा था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Shubman Gill India Vs Australia Gautam Gambhir
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |