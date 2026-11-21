ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को हराया, मेलबर्न में दबदबा रखा बरकरार; निखिल चौधरी चमके
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी 20 में शनिवार को रोमांचक मुकाबले में अपना संयम बनाए रखा और एक गेंद शेष रहते तीन विकेट से जीत हासिल करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
ऑस्ट्रेलिया ने निखिल चौधरी की अर्धशतकीय पारी की बदौलत शनिवार को इंग्लैंड को तीन विकेट से हराया। मेलबर्न में खेले गए रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एक गेंद रहते मैच अपने नाम किया। जैक एडवर्ड्स ने आखिरी ओवर में छक्का और चौका लगाकर टीम को शानदार जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के नौ विकेट पर 187 रन के स्कोर को 19.5 ओवर में सात विकेट पर 191 रन बनाकर रोमांचक जीत हासिल कर ली।
निखिल और एडवर्ड्स ने खेली दमदार पारी
निखिल चौधरी (66) और जैक एडवर्ड्स (नाबाद 25) के अहम योगदान की बदौलत, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को मात दी। जेक फ्रेजर-मैकगर्क के जल्दी आउट होने से ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटका लगा, लेकिन अपना पहला मैच खेल रहे सैम हार्पर ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तेजी से 32 रन बनाकर मेजबान टीम को पावरप्ले में एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। उनके आउट होने के बाद, चौधरी ने कुछ महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाईं-पहले कप्तान मिशेल मार्श (37) के साथ और फिर टिम डेविड (20) के साथ।
ऑस्ट्रेलिया ने बीच के ओवरों में कुछ विकेट गंवा दिए, लेकिन दूसरे छोर पर निखिल चौधरी डटे रहे। वे लगातार बाउंड्री लगाते रहे और अपनी टीम को जीत की दौड़ में बनाए रखा। चौधरी के आउट होने के बाद, जैक एडवर्ड्स ने अहम पारी खेली और आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। इससे पहले गेंदबाजी में भी शानदार योगदान देने वाले निखिल चौधरी ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनकर अपने यादगार ऑलराउंड प्रदर्शन पर मुहर लगा दी।
ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में बेहतरीन रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया की टीम का इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रिकॉर्ड शानदार रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न में चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और सभी में जीत हासिल की। इंग्लैंड ने इस मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप 2022 फाइनल में जीत दर्ज की थी। हैरी ब्रूक के पिछले साल कप्तान बनने के बाद से इंग्लैंड ने 30 मैचों में सिर्फ चौथा मैच गंवाया है। वहीं 2026 में टी20 इंटरनेशनल में तीसरा मैच गंवाया।
इससे पहले इंग्लैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 187 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए कप्तान हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक रन किए। उन्होंने टॉम बैंटन के साथ 97 रन की साझेदारी की, जिससे इंग्लैंड की टीम खराब शुरुआत से उबरते हुए सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। हैरी ने 28 गेंद में 6 छक्के और चार चौके की मदद से 65 रन की पारी खेली। इसके अलावा टॉम बैंटन ने 22 गेंद में 39 रन बनाए। सैम करन ने 20 गेंद में 21 और जार्डन कॉक्स ने 27 रन का योगदान दिया।
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