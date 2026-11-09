न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मार्नस लाबुशेन को किया ड्रॉप, लंबे समय से फॉर्म से थे बाहर
ऑस्ट्रलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर दिसंबर- जनवरी में होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए मार्नस लाबुशेन को बाहर कर दिया है। वे लंबे समय से फॉर्म से बाहर चल रहे थे।
लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने वाले दाएं हाथ के बैटर मार्नस लाबुशेन से अब आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। वे पिछले कुछ सालों से लगातार रन नहीं बना पा रहे थे और हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ समाप्त हुई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में भी हरी विकेट पर वे एक भी अर्धशतक बनाने में नाकाम रहे थे।
ऑस्ट्रेलिया का लाबुशेन को टीम से बाहर का रास्ता दिखाना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वे कंगारू टीम के पुराने बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2010 से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने फिलहाल, लाबुशेन के बाहर होने की जानकारी दी है, पूरे स्क्वॉड का ऐलान नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए चार टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर खेली जाएगी। यह सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होकर 8 जनवरी तक निर्धारित की गई है।
जगह गई है लेकिन वापसी के रास्ते नहीं हुए हैं बंद
ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने सोमवार को कहा- "इस समय हम मार्नस लाबुशेन को पहले टेस्ट के लिए तो बिल्कुल भी विचार में नहीं ले रहे हैं, बल्कि पूरी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ही नहीं चुन रहे।" उन्होंने आगे कहा, "टीम में उनकी जगह को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थीं और इसलिए मुझे लगता है कि इससे उन्हें थोड़ी जगह मिलेगी और शील्ड क्रिकेट के अगले राउंड में कुछ अटकलें दूर होंगी।"
हालांकि, बेली ने कन्फर्म किया है कि लाबुशेन अगले साल भारत और इंग्लैंड के खिलाफ हाई-प्रोफाइल सीरीज के लिए टीम में अपनी जगह वापस पा सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2027 के पहले क्वार्टर में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत आएगी और उसके बाद तीसरे क्वार्टर में इंग्लैंड में एशेज सीरीज में खेलेंगे। बेली ने इन बड़ी सीरीजों के चयन पर मार्नस पर क्या रुख रहेगा इस पर बात करते हुए कहा, "यह अभी भी संभव है, बिल्कुल।" यानी उनके इस बयान से यह तो साफ हो गया है मार्नस के लिए सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बल्कि अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वे टीम में आ सकते हैं।
बेली ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि मार्नस अपने बेस्ट पर कितने अच्छे और कितने असरदार हो सकते हैं। लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ मौके गंवाए। साउथ अफ्रीका सीरीज में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और ना ही डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ ही अफना बेस्ट दे पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने कभी किसी को हमेशा के लिए बाहर किया है। और इस मामले में भी कुछ अलग नहीं है।" बेली ने कन्फर्म किया है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम होम सीरीज़ के लिए लाबुशेन पर विचार नहीं करेगी, लेकिन वे बुधवार (11 नवंबर) से शुरू होने वाले शेफील्ड शील्ड के अगले राउंड के आखिर में बाकी टीम की घोषणा करेंगे।
यह पहली बार नहीं है जब लाबुशेन को टीम से ड्रॉप किया गया है। बल्कि उन्हें साल 2025 में भी वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर कर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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