क्या ऑस्ट्रेलिया टी-20 क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहा? इस सवाल के जवाब में क्या बोले एडम जैंपा
ऑस्ट्रेलिया के टी-20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने एडम जैंपा से पूछा कि क्या सच में ऑस्ट्रेलिया को टी-20 क्रिकेट की परवाह नहीं है, जिसे जैंपा ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम तीनों फॉर्मेट को बराबर तरजीह देती है ये अलग बात है कि हम अच्छा नहीं…
टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले शनिवार (21 फरवरी) से शुरू हो रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को ग्रुप स्टेज का 40वां और आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत लिया और अपने विश्व कप के सफर का अंत किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए यह टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा और वे सिर्फ 2 मुकाबले जीतकर चार अंकों के साथ अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहे। ऑस्ट्रेलिया टीम श्रीलंका और जिम्बाब्वे के हाथों हारने के कारण सुपर-8 में जगह नहीं बना पाई और यही कारण है कि टीम को ग्रुप स्टेज के बाद ही स्वदेश रवाना होना पड़ेगा।
इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच में ओमान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले प्लेयर ऑफ द मैच एडम जैम्पा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम टी-20 क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रही है? ऑस्ट्रेलिया टीम को इस फॉर्मेट की परवाह है भी या नहीं? ऐसे सवाल ऑस्ट्रेलिया के खराब प्रदर्शन के बाद लगातार उठ रहे थे जिसे एक पत्रकार ने जंपा से पूछ लिया, जिसके जवाब देते हुए उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया।
जैंपा से पूछा गया कि "क्या ऑस्ट्रेलिया को टी20 क्रिकेट की परवाह नहीं है?" इसके जवाब में उन्होंने कहा- "बिल्कुल गलत। प्रदर्शन से बेहद निराशा हुई। हम शायद टी20 क्रिकेट में उतना ही समय लगाते हैं जितना वनडे और टेस्ट क्रिकेट में। कोच और स्टाफ टी20 क्रिकेट खेलने के तरीके, कौन किस भूमिका में होगा और हमारी तैयारी पर पूरा ध्यान देते हैं। हां, यह निराशाजनक है कि इसका अंत इस तरह हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी उतना ही काम और समय लगता है जितना अन्य प्रारूपों में।"
इस तरह ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने साफ कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम तीनों फॉर्मेट में पूरा ध्यान दे रही है और यह सवाल सरासर गलत है कि कंगारू टीम टी-20 क्रिकेट की परवाह नहीं कर रही है। जैंपा ने साफ कर दिया कि कोच, स्टाफ सारे लोग इस फॉर्मेट को भी इतनी तरजीह देते हैं, जितनी वनडे और टेस्ट क्रिकेट को। ऑस्ट्रेलिया टी-20 क्रिकेट को कम तरजीह देता है इस सवाल की शुरुआत भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल में बातचीत के दौरान की थी इसके बाद से यह सवाल ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन को देखते हुए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरने लगा था। इस सवाल को जंपा ने सिरे से खारिज कर दिया है।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट वनडे और टेस्ट की तुलना में टी-20 विश्व कप में कम है। कंगारू टीम ने सिर्फ 1 विश्व कप का खिताब इस फॉर्मेट में जीता है। वहीं, वनडे में विश्व कप के 6 खिताब ऑस्ट्रेलिया के पास हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में यह सवाल स्वाभावित तौर पर भी लोगों के दिमाग में आ जाता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया टी-20 क्रिकेट को उतनी तरजीह नहीं देता है। हालांकि, अब इसे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने सिरे से खारिज कर दिया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।