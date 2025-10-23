ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में भी भारत को दी शिकस्त, सीरीज पर भी कब्जा

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में भी भारत को हराकर 3 मैच की सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया है। सीरीज का अभी एक मैच बाकी है। एडिलेड में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया था। मेजबान टीम ने 8 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया।

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में भी भारत को हरा दिया है। इस तरह से सीरीज का तीसरा मैच बाकी रहते ही मेजबान टीम ने सीरीज अपने नाम कर ली है। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य मिला जिसे मेजबान टीम ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के खिलाफ पिछले 6 वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की ये चौथी सीरीज जीत है।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट ने 78 गेंदों में 74 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। शॉर्ट जब 55 रन बनाकर खेल रहे थे तब अक्षर पटेल की गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उनका एक आसान सा कैच छोड़ दिया था।

187 रन पर जब पांचवें विकेट के रूप में शॉर्ट आउट हुए तब ऐसा लगा तब भारत को जीत की सुगंध आने लगी थी। लेकिन कूपर कॉनोली और मिचेल ओवन ने छठे विकेट के लिए 59 रन की तूफानी साझेदारी करके भारत से जीत छीन लिया। ओवन ने सिर्फ 23 गेंदों में 36 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए।

कूपर कॉनोली ने शानदार अर्धशतक जड़ा और वह अंत तक आउट नहीं हुए। उन्होंने 53 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। ये उनके करियर की बेस्ट पारी रही। उन्होंने इस दौरान 5 चौके और 1 छक्का जड़ा।

भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को 1-1 सफलताएं मिलीं।

इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी की लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। 17 रन के स्कोर पर ही कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली आउट हो चुके थे। किंग कोहली अपने ओडीआई करियर में पहली बार लगातार दो पारियों में शून्य पर आउट हुए।

पहले वनडे में फेल रहे रोहित शर्मा ने एडिलेड में बहुत ही संभलकर खेला। खासकर जोश हेजलवुड के खिलाफ वह बहुत ही रक्षात्मक रहे। उनकी 17 गेंदों पर शर्मा ने एक भी रन नहीं बनाए। लेकिन एक बार सेट होने के बाद हिटमैन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 73 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 97 गेंदें खेली और अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 2 छक्के लगाए।

रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए 118 रन की शानदार साझेदारी की। अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला अर्धशतक बनाते हुए 77 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके लगाए।

रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अलावा अक्षर पटेल ने भी शानदार पारी खेली। उन्होंने 41 गेंदों में 44 रन बनाए। पटेल के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 250 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी लेकिन भला हो हर्षित राणा की 18 गेंदों में 24 रन की नाबाद पारी और अर्शदीप सिंह के 14 गेंदों में 13 रन का जो भारत 264 रन का सम्मानजनक टोटल खड़ा कर पाया।