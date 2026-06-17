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ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया, जैम्पा ने किया कमाल

Vimlesh Kumar Bhurtiya चटगांव (बांग्लादेश), 17 जून (एपी)
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चटगांव, बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में एडम जैम्पा ने शानदार प्रदर्श किया है।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया, जैम्पा ने किया कमाल

स्पिनर एडम जम्पा और जोएल डेविस ने तीन तीन विकेट झटके जिससे ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को तीन मैच की टी20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को चार विकेट से शिकस्त दी।

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बांल्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 132 रनों का लक्ष्य

लेग-स्पिनर निखिल चौधरी ने भी एक विकेट लिया जो 60 साल में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत में जन्मे पहले पुरुष क्रिकेटर हैं। स्पिनरों के इस प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 19 ओवर में 131 रन पर ऑल आउट कर दिया।

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ऑस्ट्रेलिया ने 18.2 ओवर में 6 विकेट खोकर कर लिया हासिल

पिछले वनडे में 149 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से जीत दिलाकर बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचाने वाले कूपर कोनोली ने चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 47 रन बनाए और अपनी टीम को 18.2 ओवर में छह विकेट पर 133 रन के स्कोर तक पहुंचाया।

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कूपर कोनोली ने शानदार पारी खेली

टखने की चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले मिचेल मार्श और साथी सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस के जल्दी आउट होने के बाद कोनोली ने संयम बनाए रखा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अब्दुल गफ्फार ने कोनोली को कैच आउट कराकर अपना पहला विकेट लिया। कोनोली ने तीसरे विकेट के लिए टिम डेविड (20) के साथ 40 रन की साझेदारी की थी। गफ्फार ने 32 रन देकर दो विकेट झटके।

बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज स्पिन अटैक के सामने नहीं टिक सका

तीसरे वनडे के दौरान पिंडली की चोट के कारण लिटन दास के बाहर होने के बाद तौहीद हृदय ने बांग्लादेश की कप्तानी की और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के अनुशासित स्पिन आक्रमण के सामने टिक नहीं सका। पांचवें ओवर में बांग्लादेश का स्कोर एक विकेट पर 39 रन था, लेकिन इसके बाद जम्पा और डेविस ने उनकी पारी को लड़खड़ा दिया और घरेलू टीम ने 60 रन के भीतर सात विकेट गंवा दिए।

अब दूसरा टी20 मैच शुक्रवार को खेला जाएगा।

मजबूत ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रही बांग्लादेश की टीम

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों में काफी अंतर देखा जाता है। हालांकि, अपने घर में अब बांग्लादेश बी शानदार प्रदर्शन कर रही है और ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रही है। बचे हुए दो टी-20 मुकाबलों में से क्या बांग्लादेश कोई एक मैच भी जीत पाएगी यह देखना दिलचस्प होगा। ऑस्ट्रेलिया भी बांग्लादेश को हल्के में नहीं आंक रही होगी।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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