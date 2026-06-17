ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया, जैम्पा ने किया कमाल
चटगांव, बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में एडम जैम्पा ने शानदार प्रदर्श किया है।
स्पिनर एडम जम्पा और जोएल डेविस ने तीन तीन विकेट झटके जिससे ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को तीन मैच की टी20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को चार विकेट से शिकस्त दी।
बांल्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 132 रनों का लक्ष्य
लेग-स्पिनर निखिल चौधरी ने भी एक विकेट लिया जो 60 साल में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत में जन्मे पहले पुरुष क्रिकेटर हैं। स्पिनरों के इस प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 19 ओवर में 131 रन पर ऑल आउट कर दिया।
ऑस्ट्रेलिया ने 18.2 ओवर में 6 विकेट खोकर कर लिया हासिल
पिछले वनडे में 149 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से जीत दिलाकर बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचाने वाले कूपर कोनोली ने चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 47 रन बनाए और अपनी टीम को 18.2 ओवर में छह विकेट पर 133 रन के स्कोर तक पहुंचाया।
कूपर कोनोली ने शानदार पारी खेली
टखने की चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले मिचेल मार्श और साथी सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस के जल्दी आउट होने के बाद कोनोली ने संयम बनाए रखा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अब्दुल गफ्फार ने कोनोली को कैच आउट कराकर अपना पहला विकेट लिया। कोनोली ने तीसरे विकेट के लिए टिम डेविड (20) के साथ 40 रन की साझेदारी की थी। गफ्फार ने 32 रन देकर दो विकेट झटके।
बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज स्पिन अटैक के सामने नहीं टिक सका
तीसरे वनडे के दौरान पिंडली की चोट के कारण लिटन दास के बाहर होने के बाद तौहीद हृदय ने बांग्लादेश की कप्तानी की और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के अनुशासित स्पिन आक्रमण के सामने टिक नहीं सका। पांचवें ओवर में बांग्लादेश का स्कोर एक विकेट पर 39 रन था, लेकिन इसके बाद जम्पा और डेविस ने उनकी पारी को लड़खड़ा दिया और घरेलू टीम ने 60 रन के भीतर सात विकेट गंवा दिए।
अब दूसरा टी20 मैच शुक्रवार को खेला जाएगा।
मजबूत ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रही बांग्लादेश की टीम
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों में काफी अंतर देखा जाता है। हालांकि, अपने घर में अब बांग्लादेश बी शानदार प्रदर्शन कर रही है और ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रही है। बचे हुए दो टी-20 मुकाबलों में से क्या बांग्लादेश कोई एक मैच भी जीत पाएगी यह देखना दिलचस्प होगा। ऑस्ट्रेलिया भी बांग्लादेश को हल्के में नहीं आंक रही होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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