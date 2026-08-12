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12 महीने में 21 टेस्ट मैच…कल से ऑस्ट्रेलिया की टीम को नहीं होगी सांस लेने की फुर्सत

By Vikash Gaur
Bhasha, डार्विन
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ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगले एक साल फुर्सत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक 20 टेस्ट मैच उन्हें खेलने हैं। एक टेस्ट और भी जुड़ सकता है, अगर वे इस बार भी फाइनल में पहुंचने में सफल हुए तो।

Australia Test Team
ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम

ऑस्ट्रेलिया की टीम गुरुवार 13 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज से एक साल में कम से कम 20 टेस्ट मैच खेलने के अपने व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। एक साल में टीम 21 टेस्ट मैच भी खेल सकती है। इस तरह कल से कंगारू टीम को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट ही नहीं, बल्कि सीमित ओवरों की सीरीज भी शेड्यूल होंगी। इस मैच से 2003 के बाद टेस्ट क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल एरिया में वापसी भी होगी। बांग्लादेश का दो दशकों से अधिक समय में ऑस्ट्रेलिया का यह पहला टेस्ट दौरा है।

ऑस्ट्रेलिया का अगले 12 महीने का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। इस दौरान वह 20 टेस्ट मैच खेलेगा, जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड के दौरे भी शामिल हैं। अगर वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है तो टेस्ट मैचों की संख्या एक साल में 21 हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसके बाद वह चार टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा।

भारत में भी ऑस्ट्रेलिया खेलेगा टेस्ट सीरीज

ऑस्ट्रेलिया को इसके बाद भारत में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वह मार्च में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगा जो दोनों देशों के बीच टेस्ट मैचों की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जून में शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैच की एशेज सीरीज के साथ उसके इस व्यस्त कार्यक्रम का समापन होगा।

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लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया के आक्रमण की धुरी रहे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और नाथन लियोन फिर से एक साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ियों के चोटिल हो जाने के कारण पिछले कुछ समय से यह चारों एक साथ नहीं खेल पाए थे। टीम में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के साथ-साथ ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को शामिल करने से ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के कई विकल्प मिल जाते हैं।

बल्लेबाजी है सवालों के घेरे में

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को लेकर ज्यादा सवाल उठते हैं। सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड को पिछले सत्र में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में खराब फॉर्म के बावजूद टीम में बरकरार रखा गया है और प्लेइंग इलेवन में भी जगह मिल गई है, जो ट्रैविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। अनुभवी सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के संन्यास लेने से ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल करना पड़ा। मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। लाबुशेन को अंतिम एकादश में अपनी जगह पक्की करने के लिए रन बनाने की जरूरत है।

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दूसरी तरफ बांग्लादेश की गेंदबाजी काफी कमजोर है। नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान और शोरिफुल इस्लाम तीनों ही पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। शोरिफुल 22 से 26 अगस्त तक क्वींसलैंड के मैकाय में होने वाले दूसरे मैच में वापसी कर सकते हैं। बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम भी चोटों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, अनुभवी मुशफिकुर रहीम उंगली की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश की बल्लेबाजी की कमजोरी अभ्यास मैच में उजागर हो गई थी जब उसकी टीम केवल 54 रन पर सिमट गई थी।

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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