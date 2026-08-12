12 महीने में 21 टेस्ट मैच…कल से ऑस्ट्रेलिया की टीम को नहीं होगी सांस लेने की फुर्सत
ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगले एक साल फुर्सत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक 20 टेस्ट मैच उन्हें खेलने हैं। एक टेस्ट और भी जुड़ सकता है, अगर वे इस बार भी फाइनल में पहुंचने में सफल हुए तो।
ऑस्ट्रेलिया की टीम गुरुवार 13 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज से एक साल में कम से कम 20 टेस्ट मैच खेलने के अपने व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। एक साल में टीम 21 टेस्ट मैच भी खेल सकती है। इस तरह कल से कंगारू टीम को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट ही नहीं, बल्कि सीमित ओवरों की सीरीज भी शेड्यूल होंगी। इस मैच से 2003 के बाद टेस्ट क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल एरिया में वापसी भी होगी। बांग्लादेश का दो दशकों से अधिक समय में ऑस्ट्रेलिया का यह पहला टेस्ट दौरा है।
ऑस्ट्रेलिया का अगले 12 महीने का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। इस दौरान वह 20 टेस्ट मैच खेलेगा, जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड के दौरे भी शामिल हैं। अगर वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है तो टेस्ट मैचों की संख्या एक साल में 21 हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसके बाद वह चार टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा।
भारत में भी ऑस्ट्रेलिया खेलेगा टेस्ट सीरीज
ऑस्ट्रेलिया को इसके बाद भारत में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वह मार्च में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगा जो दोनों देशों के बीच टेस्ट मैचों की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जून में शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैच की एशेज सीरीज के साथ उसके इस व्यस्त कार्यक्रम का समापन होगा।
लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया के आक्रमण की धुरी रहे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और नाथन लियोन फिर से एक साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ियों के चोटिल हो जाने के कारण पिछले कुछ समय से यह चारों एक साथ नहीं खेल पाए थे। टीम में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के साथ-साथ ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को शामिल करने से ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के कई विकल्प मिल जाते हैं।
बल्लेबाजी है सवालों के घेरे में
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को लेकर ज्यादा सवाल उठते हैं। सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड को पिछले सत्र में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में खराब फॉर्म के बावजूद टीम में बरकरार रखा गया है और प्लेइंग इलेवन में भी जगह मिल गई है, जो ट्रैविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। अनुभवी सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के संन्यास लेने से ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल करना पड़ा। मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। लाबुशेन को अंतिम एकादश में अपनी जगह पक्की करने के लिए रन बनाने की जरूरत है।
दूसरी तरफ बांग्लादेश की गेंदबाजी काफी कमजोर है। नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान और शोरिफुल इस्लाम तीनों ही पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। शोरिफुल 22 से 26 अगस्त तक क्वींसलैंड के मैकाय में होने वाले दूसरे मैच में वापसी कर सकते हैं। बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम भी चोटों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, अनुभवी मुशफिकुर रहीम उंगली की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश की बल्लेबाजी की कमजोरी अभ्यास मैच में उजागर हो गई थी जब उसकी टीम केवल 54 रन पर सिमट गई थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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