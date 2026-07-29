वर्ल्ड कप 2027 को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने ICC से की बड़ी मांग, कोच ने कहा- मैच तो बढ़ा दिए, मगर...

ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने ICC से की वर्ल्ड कप 2027 में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। 15 की जगह 17 सदस्यीय टीम वर्ल्ड कप के लिए चुनने की अनुमति आईसीसी को देनी चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप 2023 विनिंग टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने एक बड़ी डिमांड आईसीसी से अगले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर की है। 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने फॉर्मेट में बदलाव किया है। टूर्नामेंट के मैचों की संख्या तो ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन टॉप टीमों के मैचों की संख्या बढ़ गई है। इसी की वजह से मैकडोनाल्ड ने कहा है कि खिलाड़ियों की संख्या भी स्क्वॉड में 15 से 17 कर देनी चाहिए।

वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल तक एक टीम ने 11 मैच खेले थे, लेकिन वर्ल्ड कप 2027 में फाइनल तक 15 मैच भी कुछ टीमों को खेलने पड़ सकते हैं, जिनमें 13 मैच तो कम से कम फाइनल तक खेलने ही होंगे, क्योंकि फॉर्मेट ही कुछ ऐसा कर दिया गया है। पिछली बार के मुकाबले चार टीमें भी बढ़ाई गई हैं, क्योंकि 2023 में 10 टीमों के साथ ये टूर्नामेंट हुआ था और इस बार 14 टीमें मेगा इवेंट का हिस्सा होंगी। ग्रुप स्टेज के बाद पहले सीधे सेमीफाइनल होता था, जबकि इस बार सुपर 7 राउंड होगा और फिर सेमीफाइनल्स आयोजित होंगे।

वर्ल्ड कप 2027 में खेलने होंगे ज्यादा मैच ऑस्ट्रेलिया का ही उदाहरण लें तो वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने 9 ग्रुप स्टेज, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल समेत 11 मैच खेले थे, लेकिन 2027 में अगर कोई 12, 13 या 14वीं रैंक की टीम आगे फाइनल तक जाती है तो उसे 15 मैच खेलने पड़ सकते हैं, जबकि टॉप 10 रैंक की टीमों कम से कम 13 मैच फाइनल तक खेलने होंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने तर्क दिया है कि इंजरी से बचने के लिए खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ाकर 15 से 17 कर देनी चाहिए, ताकि बीच में किसी को रेस्ट दिया जा सके।

एसईएन रेडियो से बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के कोच मैकडोनाल्ड ने कहा, "मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह आपका सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, तो आपकी टीम का साइज कैसा होगा? पिछले वर्ल्ड कप के लिए 15 प्लेयर्स की टीम कैसी होगी, इस बारे में हमारे सामने दुविधा थी और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड भी उसी हालत में था, जहां कुछ खिलाड़ी इंजर्ड थे, ट्रैविस हेड सबसे खास थे और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन और कुछ और खिलाड़ी भी थे, जहां आपके पास टूर्नामेंट की शुरुआत में चुनने के लिए लगभग 12-13 प्लेयर्स होते हैं और आप उन दूसरे प्लेयर्स को शुरुआती राउंड तक ले जाने की कोशिश करते हैं और आप शायद उस तरह से नहीं खेल पाते जैसा आप खेलना चाहते हैं, या उस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बना पाते जैसा आपको लगता है कि आपको करना चाहिए और खासकर उन देशों में जहां आप नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट में हैं, हालात काफी बदल जाते हैं।"

ट्रैविस हेड 5 मैचों के लिए नहीं थे उपलब्ध ट्रैविस हेड की वर्ल्ड कप 2023 से पहले फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनका रिप्लेसमेंट नहीं लिया था। टूर्नामेंट के आखिर में वह खेले थे और टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आईसीसी के नियमों के तहत अगर कोई खिलाड़ी बीच टूर्नामेंट में बाहर होता है तो बाद में उसे टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। पहले 5 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 14 खिलाड़ी थे। कोई दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर भी उनके पास नहीं था। ट्रैविस हेड सेमीफाइनल में शतक जड़ने के साथ-साथ 2 विकेट भी निकाले थे। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए कोच ने मांग की है कि खिलाड़ियों की संख्या स्क्वॉड में बढ़ानी चाहिए।

मैकडोनाल्ड ने आईसीसी को फीफा वर्ल्ड कप की दलील दी है और कहा है कि वहां खिलाड़ियों का साइज 26 तक होता है और टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा 8 मैच एक टीम के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोच ने कहा, "मेरा जोर इस बात पर है कि जब भी आप एक ही समय में ज्यादा गेम खेलते हैं, तो आप नहीं चाहते कि यह नुकसानदायक हो। आप चाहते हैं कि सबसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद रहें। ऐसे में इस बारे में बातचीत होनी चाहिए - हां, यह बहुत अच्छा है, आप उस पर पहुंच गए हैं, ठीक है, स्क्वॉड के साइज के बारे में क्या?"

'बड़ा इवेंट अच्छा है, मगर टीम भी बड़ी करें' उन्होंने आगे कहा, "यह एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। मुझे लगता है कि यह कहने के लिए एक तर्क है, बढ़िया, आपने हमारे सामने ज्यादा गेम रखे हैं, हमें बड़ी स्क्वॉड दें, हमें उन हालात में वैसे खेलने दिया जाए जैसा हमें खेलना चाहिए और फिर आपके पास खेल के उन संभावित स्टार्स को ले जाने की क्षमता भी है जो चोट के खतरे में हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस समय 50-50 हो सकते हैं।"

कोच ने आगे कहा, "तो चलो सबसे अच्छे खिलाड़ियों को वहां ले चलते हैं। हमें बड़ी टीमें दें, ताकि हम शुरुआती दौर में खेल सकें और फिर उम्मीद है कि सबसे बड़े इवेंट में सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे, न कि चोट और वर्ल्ड कप के मुश्किल हालात की वजह से जल्दी बाहर हो जाएं।" हालांकि, ICC 15 लोगों की टीम बनाए रखने के फैसले पर टिकी रह सकती है। हालांकि, यह पक्का करेगा कि शेड्यूल में हर टीम को अपने मैचों के बीच कम से कम दो दिन का ब्रेक मिलता रहे।