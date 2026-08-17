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बांग्लादेश से हारने के बाद बढ़ीं ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें, इस कारण कट सकते हैं WTC के पॉइंट्स, 44000 डॉलर का जुर्माना भी

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश पहला टेस्ट डार्विन में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक हार मिली। साथ ही स्लो ओवर रेट के कारण कंगारू टीम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स कटने और 44000 डॉलर का फाइन लगने का भी खतरा है।

aus vs ban test match
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फाइल फोटो)

रविवार का दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। उसे बांग्लादेश के हाथों डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इस हार से दो मैचों की सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से आगे हो गया है और मेजबान टीम पर अब सीरीज हारने का खतरा भी बन गया है। यहीं ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बल्कि पहले टेस्ट मैच में स्लो ओवर रेट के कारण तगड़ा जुर्माना भी लग सकता है। यहां तक कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी काटे जा सकते हैं।

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ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, 13 अगस्त से शुरू हुए मुकाबले का अंत रविवार 16 अगस्त को खेल के चौथे दिन हुआ। इस मुकाबले में मेजबान टीम आईसीसी के ओवर-रेट नियम का भी उल्लंघन करती पाई गई है। हालांकि, शासी निकाय को अभी यह तय करना है कि क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैच के तीसरे दिन मात्र 86 ओवर फेंके, जो निर्धारित 90 ओवरों में 4 ओवर कम थे। ऐसे में भले ही खेल चौथे दिन चायकाल तक समाप्त हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन लगने वाली पेनाल्टी से स्वत: मुक्त नहीं हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन ऑल आउट होने के बाद 24 ओवर फेंके, वहीं बांग्लादेश भी दोषी था, जिसने साढ़े छह घंटे के खेल में केवल 77 ओवर ही फेंके। इस दौरान 11 विकेट गिरे।

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कट सकते हैं WTC के पॉइंट्स

आईसीसी के खेल नियमों के अनुसार, टेस्ट मैच में टीमों को आम तौर पर एक दिन में 90 ओवर गेंदबाजी करनी होती है, जिसमें व्यवधानों की भरपाई के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान होता है। ऑस्ट्रेलिया निर्धारित दर से गेंदबाजी करने में असफल रहा, जिससे उन पर ओवर-रेट पेनल्टी लगने की संभावना है। आईसीसी परिस्थितियों और मैच रेफरी के आकलन के आधार पर धीमे ओवर-रेट के लिए विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंकों की कटौती भी कर सकती है। मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया 84 अंकों और 77.78% अंक प्रतिशत के साथ विश्व कप तालिका में शीर्ष पर है। चार अंक कटने पर उनके कुल अंक 80 हो जाएंगे।

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लग सकता है 44000 डॉलर का जुर्माना

आईसीसी प्रत्येक ओवर में टीम द्वारा किए गए नुकसान के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस पर पांच प्रतिशत का जुर्माना भी लगा सकती है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को कथित तौर पर प्रति टेस्ट मैच 20,000 डॉलर मिलते हैं। ऐसे में चार ओवरों का नुकसान होने पर पूरी प्लेइंग इलेवन पर सामूहिक रूप से 44,000 डॉलर का जुर्माना लग सकता है। यानी प्रति खिलाड़ी 4,000 डॉलर। मैच रेफरी को अभी यह तय करना बाकी है कि ऑस्ट्रेलिया की धीमी ओवर-रेट के लिए सजा उचित है या नहीं। डार्विन की गर्मी और आर्द्रता को संभावित रूप से एक राहत देने वाले कारक के रूप में ध्यान में रखा जा सकता है।

2020 में भी कट चुके हैं WTC पॉइंट्स

अगर जुर्माना लगता है और वर्ल्ड टेस्ट चैपियनशिप से ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स काटे जाते हैं तो यह कंगारुओं के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लो ओवर-रेट पेनल्टी को लेकर उनका इतिहास रहा है। 2020 में भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान धीमे ओवर-रेट के लिए चार अंक काटे जाने के बाद वे फाइनल के लिए क्वालीफाई करने से चूक गए थे। फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला गया था, जिसमें कीवी टीम ने जीत हासिल की थी।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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