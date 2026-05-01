ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट और महिला वनडे टीम का रैकिंग में दबदबा, एनुअल अपडेट में भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताजा वार्षिक रैंकिंग अपडेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला है। शुक्रवार को आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम और महिला वनडे टीम पहले स्थान पर मौजूद है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शुक्रवार को अपनी सालाना रैंकिंग अपडेट जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टेस्ट टीम और महिला वनडे टीम का दबदबा देखने को मिला है। पैट कमिंस के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम और एलिसा हीली की कप्तानी वाली वनडे टीम अपने-अपने फॉर्मेट में नंबर वन पर कायम है। वहीं भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है।
ऑस्ट्रेलिया-अफ्रीका का दबदबा
वार्षिक अपडेट का पुरुष टेस्ट रैंकिंग के टॉप-2 पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले नंबर पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया तीन अंक की बढ़ोतरी के साथ 131 रेटिंग पर पहुंच गया है। ICC की वार्षिक रैंकिंग अपडेट में मई 2025 के बाद खेले गए सभी मैचों को पूर्ण वेटेज (100 प्रतिशत) दिया गया है, जबकि उससे पिछले दो वर्षों के परिणामों को 50 प्रतिशत वेटेज के साथ शामिल किया गया है।
भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा
पिछले बार की टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका की टीम भी तीन पॉइंट की बढ़त के साथ 119 रेटिंग पर पहुंच गई है। भारतीय टेस्ट टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत के 104 रेटिंग हैं, जबकि इंग्लैंड के अब 102 रेटिंग हैं और वह चौथे स्थान पर है। वार्षिक अपडेट के बाद इंग्लैंड को टेस्ट रैंकिंग में नुकसान हुआ है। रैंकिंग अब मुख्य रूप से मई 2025 के बाद के प्रदर्शन पर आधारित है। नए अपडेट में 30 अप्रैल 2023 से पहले के मैचों को अब शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इंग्लैंड की न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में जीत और फिर पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत का रैकिंग में कोई योगदान नहीं रहा है। पाकिस्तान की टीम को भी एनुअल अपडेट में बढ़त मिली है। पाकिस्तान के 89 रेटिंग हैं।
वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे टॉप-10 में मौजूद हैं। जबकि आयरलैंड रैंकिंग से बाहर हो गया है। आयरलैंड ने रेटिंग पीरियड में जरूरी आठ टेस्ट मैच नहीं खेले थे। आयरलैंड और अफगानिस्तान को अगले एक साल में दो-दो टेस्ट मैच खेलने होंगे, ताकि वे रैंकिंग में वापस आ सकें।
महिला वनडे टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। हालांकि उसे दो रेटिंग पॉइंट का नुकसान हुआ है और अब उसके 163 रेटिंग रह गए हैं। इंग्लैंड की टीम दो पॉइंट की बढ़त के साथ 128 रेटिंग पर पहुंच गई है। हालांकि उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया से अब भी काफी पीछे है। टॉप-6 टीमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत (126), दक्षिण अफ्रीका (100), न्यूजीलैंड (93) और श्रीलंका (89) अपनी-अपनी रैंकिंग पर कायम रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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