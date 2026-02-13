होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
जिम्बाब्वे से हार के बावजूद कप्तान ट्रैविस हेड ने दिखाया घमंड, बोले- ऑस्ट्रेलियाई टीम खुशी-खुशी...

Feb 13, 2026 03:52 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ  हार का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे ने 19 साल  बाद टूर्नामेंट में कंगारू टीम को शिकस्त दी। हार के बावजूद कप्तान ट्रैविस हेड ने घमंड दिखाया।

ऑस्ट्रेलिया को शुक्रवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के हाथों 23 रनों से उलटफेर का सामना करना पड़ा। ग्रप बी का हिस्सा जिम्बाब्वे ने टॉस गंवाने के बाद कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 2 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 19.3 ओवर में 146 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन पर चार विकेट गंवाए दिए, जिससे जिम्बाब्वे का पलड़ा भारी रहा। मैट रेनशॉ (65) ने अर्धशतक जमाया। ग्लेन मैक्सवेल ने 31 और कार्यवाहक कप्तान ट्रैविस हेड ने 17 रन जुटाए। ऑस्ट्रेलिया के सात खिलाड़ी दहाई अंक में नहीं पहुंचे। जिम्बाब्वे ने 19 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप में कंगारू टीम को शिकस्त दी। करारी हार के बावजूद हेड ने घमंड दिखाया। उन्होंने कहा कि हम खुशी-खुशी टारगेट चेज कर सकते थे।

'आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो...'

ट्रैविस हेड ने जिम्बाब्वे ने के टॉस जीतकर बॉलिंग क्यों चुनी? ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान ने कहा, ''हमें लगा कि यह एक अच्छा विकेट है, जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। उसके बावजूद हमने सिर्फ दो विकेट लिए। लगा कि उतना स्कोर नहीं बना और पिच दूसरी पारी में बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि, हमने जल्दी विकेट गंवाए और प्रेशर आ गया। जिम्बाब्वे ने अच्छा प्रदर्शन किया। उनके हाथ में विकेट थे। मुझे लगता है कि टारगेट चेज करना चाहिए था। आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई ओवर ऐसा नहीं है, जिसे आप अलग तरह से कर सकते हैं या चेंज सकते हैं। हमने इस पर अच्छी तरह से काम किया। यह ऐसा स्कोर था, जिसे हम खुशी-खुशी हासिल कर सकते थे।''

'हम इस स्थिति से गुजर चुके हैं'

उन्होंने आगे कहा, ''फीडबैक यही था कि एक अच्छी पिच है। हमने खुद पर प्रेशर डाला। पावरप्ले में विकेट खोए। प्रेशर पड़ने के बाद स्कोरबोर्ड रेट बढ़ता गया। बीच में एक पार्टनरशिप हुई लेकिन शायद हमने थोड़े ज्यादा रन छोड़ दिए। यह निराशाजनक है लेकिन यही खेल है। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे टाइट मैच देख रहे हैं। सभी टीमें बहुत अच्छी हैं। हम पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। हम मजबूत वापसी करेंगे।'' ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट में अपना अगला मैच 16 फरवरी को श्रीलंका के विरुद्ध खेलना। यह मुकाबला पल्लेकेले स्टेडियम में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सिर्फ बार एक टी20 वर्ल्ड कप जीता (2021 में) है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

