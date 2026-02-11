होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया के लिए चोटें बनी परेशानी, मार्श ‘ग्रोइन’ चोट के कारण पहले मैच से बाहर, स्मिथ शामिल

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श को इस हफ्ते के शुरू में ट्रेनिंग के दौरान लगी 'ग्रोइन' की चोट के कारण आयरलैंड के खिलाफ बुधवार को कोलंबो में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के शुरूआती मैच से बाहर होना पड़ा। टीम ने अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को कवर के तौर पर शामिल किया है।

Feb 11, 2026 05:04 pm ISTChandra Prakash Pandey
आयरलैंड के खिलाफ मार्श की अनुपस्थिति में ट्रेविस हेड टीम की अगुआई कर रहे हैं और मैट रेनशॉ को विश्व कप में पहली बार खेलने का मौका मिला है। 29 साल के रेनशॉ ने पिछले महीने लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक बयान में कहा गया, 'इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रेनिंग के दौरान 'ग्रोइन' चोट लगने के कारण मिचेल मार्श टी20 विश्व कप के पहले मैच से बाहर रहेंगे। उन्हें लगातार दर्द और बेचैनी हो रही है।'

चोट की वजह से उन्हें 'टेस्टिकुलर' रक्तस्राव हुआ है।

बयान में कहा गया, 'स्कैन से 'टेस्टिकुलर ब्लीडिंग' की पुष्टि हुई है। उन्हें आराम और रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी। खेलने के लिए उनकी वापसी चोट ठीक होने और मेडिकल सलाह से तय होगी।'

'स्टैंडबाय' खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने पिछले साल फरवरी से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय नहीं खेला है, लेकिन इस प्रारूप में अच्छी फॉर्म में हैं। वह श्रीलंका में माहौल से तालमेल बिठाने के लिए तैयारी करेंगे।

मार्श को रविवार को एक ट्रेनिंग सत्र के दौरान चोट लग गई थी। उनकी चोट टीम के लिए नया झटका है जिसमें पहले से ही मुख्य तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड और पैट कमिंस मौजूद नहीं हैं।

