ताबड़तोड़ पारी खेल मिचेल मार्श ने पूरे किए 2000 रन, ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज
संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ मुकाबले के दौरान टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे किए। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ मुकाबले के दौरान कई गगनचुंबी छक्के लगाए। ट्रेविस हेड और मार्श के बीच पहले विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी हुई, जिसने भारत को मैच से लगभग बाहर कर दिया। क्योंकि छोटे टारगेट को डिफेंड करने उतरी भारतीय टीम के लिए शुरुआती विकेट झटकना जरूरी था लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को दमदार शुरुआत दिलाई। सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने मेलबर्न में खेले गए मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं।
मिचेल मार्श अपनी 46 रनों की तेज पारी के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन पूरे करने वाले ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह डेविड वॉर्नर, आरोन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ सबसे बड़े टी20 दिग्गजों के क्लब में शामिल हो गए हैं, जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 2000 से अधिक रन दर्ज हैं। मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में 78 मैचों में 2042 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं। मार्श ने 78वें T20I मैच में यह उपलब्धि हासिल की और वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गए हैं।
भारत द्वारा मिले 126 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए मिचेल मार्श ने विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 46 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे। उन्होंने ट्रेविस हेड (28 रन) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया की जीत की नींव रख दी। ऑस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य 13.2 ओवर में छह विकेट गंवाकर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह पांच मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। कैनबरा में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। तीसरा मैच रविवार को होबार्ट में खेला जाएगा।