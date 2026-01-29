Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से किया मना, कप्तान मिचेल मार्श ने खोले राज

ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श ने पाकिस्तान के खिलाफ चल रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के दौरान स्वीकार किया कि टीम के कुछ खिलाड़ी इस दौरे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे।

Jan 29, 2026 Himanshu Singh
ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बुधवार को लाहौर पहुंची है और गुरुवार को पहला मैच खेली है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बताया कि उनकी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है और बिग बैश लीग में खेलने के बाद भी टीम फिट है। मार्श ने कहा है कि टाइट शेड्यूल टीम की तैयारियों पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि फोकस 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप पर है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ये भी खुलासा किया है कि टीम के कुछ खिलाड़ी इस दौरे के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे।

मिचेल मार्श ने पांच सीनियर खिलाड़ियों पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, टिम डेविड, नाथन एलिस और ग्लेन मैक्सवेल की अनुपस्थिति पर भी बात की, जो पाकिस्तान सीरीज में नहीं हैं क्योंकि वे अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि ये सभी पांच खिलाड़ी श्रीलंका में टीम से जुड़ेंगे, जहां ऑस्ट्रेलिया अपनी T20 विश्व कप मुहिम शुरू करेगा। मार्श ने कहा, ''यह दौरा हमारे विश्व कप की तैयारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां आने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, वे घर पर ट्रेनिंग और तैयारी कर रहे हैं और श्रीलंका में हमसे मिलेंगे, इसलिए हमारे ओर से कोई दिक्कत नहीं है।''

उन्होंने आगे कहा, ''ग्रुप के अधिकांश खिलाड़ी दुबई में तैयारी कर रहे हैं। बाकी कुछ खिलाड़ी बिग बैश लीग में मैच खेलकर तैयारी कर रहे। हम तैयार हैं और एक शानदार सीरीज की उम्मीद कर रहे हैं। घर से बाहर जीत हासिल करना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे लिए अनजान हो सकती हैं, इसलिए हम इस मौके को लेकर वाकई उत्साहित हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ शानदार क्रिकेटर हैं, जाहिर है बाबर आजम, शाहीन, लेकिन हम जानते हैं कि इन परिस्थितियों में यह एक बहुत अच्छी चुनौती होगी, और हम इस चुनौती का इंतजार कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया की टीम पैट कमिंस समेत अपने कुछ अनुभवी खिलाड़ियों के बिना लाहौर पहुंची है। विश्व कप से पहले चोटों से उबरने के लिए कमिंस, जोश हेज़लवुड, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड और नाथन एलिस को पाकिस्तान दौरे से बाहर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2022 के बाद पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रही है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शियस, जैक एडवर्ड्स, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, मैट शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा।

